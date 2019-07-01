Финансы

Индексы Уолл-стрит открыли торги на прежних позицияхREGNUM 10:19

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня индексы Уолл-стрит выросли на волне «торгового оптимизма» после саммита G20 и возобновления торговых переговоров между США и Китаем.
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Впервые за 7 кварталов американские компании сократили расходы на buyback

Финмаркет10:17

ИНДЕКС S&P 500 СНИЗИЛСЯ НА 0,04%

Financial One09:39

S&P 500 устремится к новым вершинам

Finam.Ruвчера в 08:45

Рост индексов США стих к концу первого торгового дня июля

РБК02:00

В фокусе - выступления членов FOMC

ПРАЙМ05:28

Индексы Уолл-стрит открыли торги на прежних позициях

REGNUM10:19

Диалог Трампа и Си Цзиньпина «подкинул» DowJones на 235 пунктов

Inc.Russiaвчера в 02:52
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:36, Вашингтон
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Обновлено в 07:50
Происшествия

Погибли 14 российских моряков-подводников

В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.
Обновлено в 09:33
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.
Обновлено в 10:46
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры

Обновлено в 13:03
Спорт

WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 12:47
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

Обновлено в 11:16
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова вернулась в Москву

Накануне модель сообщила в Instagram, что вернулась в Москву, немало удивив этим публику.
Обновлено в 11:31
Происшествия

ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Музыка

Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»

Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено в 12:45
Политика

Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС

Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Общество

В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн

Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.
Обновлено в 12:24
Футбол

«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»

Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Космос

Россия разработала «космические парусники» для изучения Солнца

ФИАН создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено в 02:49
Общество

Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти

Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено в 12:30
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Общество

Липчане получили ключи от новых квартир

Сергей Степашин поздравил липчан с получением новых квартир и напомнил о том, что в России из негодных для жизни условий предстоит переселить около миллиона человек.
Обновлено в 05:03
Экономика

Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана Труханович

Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена Светлана Труханович, которая до этого была членом совета директоров Юниаструм-банка, сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено в 12:06
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Гаджеты

В сеть слили изображения консоли Nintendo Mini Switch 2

С легкой руки популярного инсайдера Роланда Квандта в сеть попали изображения новой портативной консоли Nintendo Mini Switch 2. Известно, что пока компания не делает какие-либо анонсы собственного оборудования.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Под Воронежем мужчина упал в мазутную реку и чудом выжил

Обновлено в 11:34
Армия и оружие

МИД РФ отреагировал на удары Израиля по территории Сирии

Участившиеся израильские удары по территории Сирии грубо нарушают её суверенитет и не способствуют нормализации ситуации, заявила 2 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 11:33
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Политика

Лукашенко предложил защищать Белоруссию без участия РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на торжествах, посвященных освобождению страны от фашистов и Дню Независимости государства.
Обновлено в 13:01
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