Индексы Уолл-стрит открыли неделю на прежних значенияхREGNUM вчера в 10:41

Основные индексы фондового рынка США начали первые торги на неделе без существенных изменений, 24 июня передает агентство Reuters.

Общество Роспотребнадзор рассказал о безопасной покупке товаров дистанционно Роспотребнадзор представил рекомендации по безопасной покупке товаров дистанционно. Советы опубликованы на сайте ведомства 25 июня.

Политика Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.

Политика Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.

Шоу-бизнес Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение России Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).

Космос Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Экономика В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Общество Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию Что интересно, бывший особняк в «Лесной бухте» Эльды Медоевой, сестры помощника Дорофеева – подполковника ФСБ Марата Медоева, сегодня выкуплен неизвестным лицом, которое также прикрывается именем Российской Федерации.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Политика На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Экономика Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.

Общество Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.

Религия Представители поместных православных церквей поддержали УПЦ Представители 11 поместных православных церквей поддержали каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Шоу-бизнес Садальский назвал Никаса Сафронова «Алибасовым среди художников» В подтверждение своих слов Садальский приводит отрывок из интервью Сафронова, в котором он рассказывает о знакомстве и общении с Владимиром Путиным.

Политика Зеленский может не попасть на саммит G20 МИД Японии не нашел президента Украины Владимира Зеленского в списке приглашенных на саммит «большой двадцатки» в Осаке (Япония).

Культура Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.

Баскетбол Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.

Происшествия Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».

Экономика Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.

Шоу-бизнес Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».

Политика Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.