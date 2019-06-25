Финансы

Индексы Уолл-стрит открыли неделю на прежних значенияхREGNUM вчера в 10:41

Основные индексы фондового рынка США начали первые торги на неделе без существенных изменений, 24 июня передает агентство Reuters.
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Закономерная пауза. Индексы США замерли в ожидании саммита G20

РБК02:01

В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться к отметке 62 за доллар. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 25.06.19

Глас Народа01:51

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:32

Биржи США в основном снизились на росте геополитической напряженности

ПРАЙМвчера в 16:55

На Уолл-стрит снова «затишье перед бурей»

REGNUMвчера в 14:30

Инвесторам стоит проследить за итогами саммита G20

Finam.Ruвчера в 11:30

Американские рынки акций закрылись без единой динамики

Финмаркет02:08
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Общество

Роспотребнадзор рассказал о безопасной покупке товаров дистанционно

Роспотребнадзор представил рекомендации по безопасной покупке товаров дистанционно. Советы опубликованы на сайте ведомства 25 июня.
Обновлено в 02:41
Политика

Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
Обновлено в 02:39
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Госиспытания бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году

Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году.
Обновлено в 03:41
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Экономика

В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат

Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Общество

Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

Что интересно, бывший особняк в «Лесной бухте» Эльды Медоевой, сестры помощника Дорофеева – подполковника ФСБ Марата Медоева, сегодня выкуплен неизвестным лицом, которое также прикрывается именем Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Политика

На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Религия

Представители поместных православных церквей поддержали УПЦ

Представители 11 поместных православных церквей поддержали каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Садальский назвал Никаса Сафронова «Алибасовым среди художников»

В подтверждение своих слов Садальский приводит отрывок из интервью Сафронова, в котором он рассказывает о знакомстве и общении с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Зеленский может не попасть на саммит G20

МИД Японии не нашел президента Украины Владимира Зеленского в списке приглашенных на саммит «большой двадцатки» в Осаке (Япония).
Обновлено вчера в 13:02
Культура

Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено вчера в 17:39
Баскетбол

Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену

Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Супермодель 90-х Линда Евагелиста изменилась до неузнаваемости

Обновлено в 02:11
Экономика

Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года

Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни

Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта

Обновлено вчера в 21:46
Политика

Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Общество

Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России

По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
Обновлено в 01:49
Кино

Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»

Обновлено вчера в 11:42
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