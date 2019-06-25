Финансы
Индексы Уолл-стрит открыли неделю на прежних значенияхREGNUM вчера в 10:41
Основные индексы фондового рынка США начали первые торги на неделе без существенных изменений, 24 июня передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:01, Вашингтон
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации России
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в Ассамблее.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Boeing разместила непоставленные самолеты на парковке для машин
Обновлено вчера в 23:19
Театры
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
Актеры Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Барселона» и Неймар договорились
Обновлено в 05:11
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко призывал украинцев, планировавших отдых за Границей, поехать в Грузию.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Спорт
Два российских биатлониста дисквалифицированы на 4 года за допинг
Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.
Обновлено в 05:13
Футбол
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки
25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты в одну, две и пять копеек
Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, они перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 05:55
Экономика
В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования
Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Политика
Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы
Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Автоспорт
Падди Лоу не вернется к работе в Williams
За несколько дней до начала сезона технический директор Williams Падди Лоу заявил об уходе в академический отпуск с 5 марта.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Госиспытания бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году
Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году.
Обновлено в 03:41
Музыка
Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало»
Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Яценюк призвал союзников и единомышленников Украины покинуть ПАСЕ
Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк возмутился принятым в ПАСЕ решением о возврате российской делегации и считает это наихудшим сценарием утраты авторитета ассамблеи Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России, — позорно.
Обновлено в 02:55
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Обновлено в 02:50
Общество
Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина перепутала автора пьесы "Горе от ума", которая была написана писателем Александром Грибоедовым.
Обновлено в 04:05
Политика
Мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Космос
Экипаж МКС вернулся на Землю после длительной экспедиции
Кононенко, Сен-Жак и Макклейн работали на МКС с декабря 2018 года Капсула космического корабля "Союз МС-11", в которой находятся российский космонавт Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, приземлилась в степи недалеко от казахстанского города Жезказган.
Обновлено в 01:13
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Авто
В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ
В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.
Обновлено в 04:15
Культура
Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью
Обновлено вчера в 12:06