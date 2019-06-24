Финансы
Индексы Уолл-стрит открыли неделю на прежних значенияхREGNUM 10:41
Основные индексы фондового рынка США начали первые торги на неделе без существенных изменений, 24 июня передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:39, Вашингтон
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
Обновлено в 06:30
Происшествия
На Петроградской стороне Петербурга случился локальный блэкаут
Добавим, крупное отключение электричества в Петербурге происходило в феврале 2018 года после короткого замыкания на Первомайской ТЭЦ в Кировском районе города. тогда без света осталось более 100 тысяч человек в четырех районах города — Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском.
Обновлено в 11:08
Авто
Новый Renault Duster лишится дизельных двигателей
Выход кроссовера запланирован на 2023 год, а его серийную сборку наладят на предприятии в Бразилии, Индонезии, Колумбии и даже в списке присутствует Россия.
Обновлено в 11:20
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Авто
ЦБ предложил ввести коэффициент утраты товарной стоимости в ОСАГО
Банк России предложил включить в проект Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО порядок определения коэффициента утраты товарной стоимости (УТС), сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 05:04
Общество
Восстановлено электроснабжение Симферополя
По данным министерства, в 12:44 произошел обрыв провода, были обесточены две симферопольские подстанции, в результате без электроснабжения остались 70 тыс. человек.
Обновлено в 11:15
Политика
Россия озвучила условия для сохранения транзита газа через Украину
Действие контракта на транзит российского газа через Украину завершается 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 06:03
Политика
Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов
Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
Обновлено в 10:40
Политика
Украинцы пожаловались на отсутствие поддержки на сессии ПАСЕ
Как написал в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, она «допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня».
Обновлено в 10:17
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
В Москве появился гигантский стеклянный купол
В зоне променада тематического парка "остров мечты", что возводится в Нагатинской пойме Москвы, смонтирован самый большой в России стеклянный купол.
Обновлено в 07:26
Политика
Патрушев: Россия и Израиль выступают против героизации нацизма
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Израиль заявил, что обе страны выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма и попытками переписать историю Второй мировой войны.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Анна Седокова презентовала свой клип на песню «Яжемать»
У Анны Седоковой и всех матерей сегодня большая премьера - певица презентовала свой клип на песню «Яжемать», снятый клипмейкером Аланом Бадоевым.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Актриса Николь Кидман опубликовала первое фото топлес
Американская актриса Николь Кидман опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, сообщает издание «Дни24».
Обновлено в 09:36
Футбол
Глушаков рассказал, за что его не любил Каррера
Обновлено в 11:30
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено в 03:25
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено вчера в 07:41
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 08:00
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Политика
Президент Грузии считает российских туристов благом
Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять Киевской епархией
Синод новой православной церкви Украины (автокефальная Православная церковь Украины, ПЦУ) на заседании принял решение лишить почетного патриарха Филарета права управлять Киевской епархией, говорится в заявлении ПЦУ.
Обновлено в 09:38
Общество
Рабочих завода Ford во Всеволожске удерживают в столовой
Руководство завода Ford во Всеволожске удерживает своих рабочих в столовой.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Школьница набрала 400 баллов по ЕГЭ
Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов на едином государственном экзамене, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Обновлено в 09:29
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14