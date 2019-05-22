Экономика
Индексы США выросли после некоторых послаблений для HuaweiFinam.Ru 02:15
Во вторник, 21 мая, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам сессии в частности, после того, как Вашингтон временно ослабил торговые ограничения, наложенные на прошлой неделе на китайскую телекоммуникационную компанию Huawei.
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Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному мужчине выплатят компенсацию
В США прокуратура со второго раза согласилась выплатить компенсацию мужчине, отсидевшему в тюрьме 46 лет по ложному обвинению.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро
Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха
Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
США показали фото перехвата российских Ту-95 у Аляски
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Наука
Как кофе влияет на кишечник, рассказали учёные
Учёные из Техасского университета в США рассказали, как кофе влияет на кишечник.
Обновлено вчера в 02:49
Транспорт
Ликсутов извинился перед застрявшими на три часа пассажирами метро
Застрявшим пассажирам свои извинения принес глава московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Обновлено вчера в 15:56
Космос
Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи
Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено 20 мая в 11:05
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Молодой любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах ради наследства
В Великобритании 28-летний любовник оставлял на зеркалах пожилой возлюбленной библейские послания, чтобы она вписала его в завещание.
Обновлено в 00:10
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
Майское обновление (Windows 10 May 2019 Update version 1903) уже распространяется среди пользователей ОС.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Спорт
Подозреваемая в допинге соперница Ефимовой завершила карьеру
Олимпийская чемпионка литовская пловчиха Рута Мейлутите, нарушившая антидопинговые правила, приняла решение завершить карьеру, сообщает LRT.
Обновлено в 03:10
Политика
Названы сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию
Поэтапное поступление «чистой» нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели, сообщили 22 мая в министерстве энергетики России.
Обновлено в 02:19
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено вчера в 06:03
Спорт
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Политика
Климкин оценил первые назначения Зеленского
Написавший заявление об отставке глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал первые назначения президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин
Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 14:11