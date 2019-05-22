Индексы США выросли после некоторых послаблений для HuaweiFinam.Ru 02:15

Во вторник, 21 мая, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам сессии в частности, после того, как Вашингтон временно ослабил торговые ограничения, наложенные на прошлой неделе на китайскую телекоммуникационную компанию Huawei.

Индексы США выросли после некоторых послаблений для Huawei

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