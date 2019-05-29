Финансы

Индексы США упали в первый день торгов после длинных выходныхРБК 02:11

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Первый день торгов после долгих выходных американские биржи завершили снижением индексов.
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