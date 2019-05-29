Финансы
Индексы США упали в первый день торгов после длинных выходныхРБК 02:11
Первый день торгов после долгих выходных американские биржи завершили снижением индексов.
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Музыка
Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Игры
Самостоятельное дополнение SpellForce 3: Soul Harvest уже доступно в Steam
Позаботился издатель и о тех, кто ещё не делал покупок.
Обновлено в 03:02
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Экономика
Многодетным семьям компенсируют ипотеку
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Лолиту жестоко оскорбили в шоу Ильи Соболева
Лолита приняла участие в юмористической программе "Площадка для оскорблений", в рамках которое следует придумать в адрес соперника как можно более смешные, но всё же оскорбления.
Обновлено в 03:21
Транспорт
В ГИБДД предлагают увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
В ГИБДД предложили повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных
В России появилась новая система помощи онкобольным.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
Обновлено в 04:11
Футбол
Как английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы в Баку
Английские "Челси" и "Арсенал" встретятся в финале Лиги Европы, который пройдет в Баку на 70-тысячном стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 04:01
Политика
Вышинский объяснил, почему считает незаконным свой арест
Задержание и арест журналиста Кирилла Вышинского были незаконными, поскольку основывались на абсурдных и лживых обвинениях.
Обновлено в 02:30
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет
Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Политика
Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
«Прямая линия» с Путиным пройдет летом
Песков подчеркнул, что точная дата будет объявлена позже. Ранее Песков рассказал о переносе "прямой линии" с Путиным в 2019 году.
Обновлено в 03:51
Общество
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей программы на Первом канале
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина
Подорожание топлива может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок.
Обновлено в 03:19
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Московские следователи вернули матери сына, похищенного в 2015 году
Московские следователи нашли и вернули матери ее малолетнего сына, похищенного в 2015 году.
Обновлено в 03:11
Спорт
Габриэла Коукалова: Мнимая победа не означает счастливую жизнь
Мнимая победа не обязательно означает счастливую жизнь. Настало время для нового этапа в жизни, - приводит слова Коукаловой Ceska Televize.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Операционная система Huawei выйдет под названием Ark OS
В сети появилась информация о названии мобильной операционной системы китайской компании Huawei, которая призвана заменить на фирменных устройствах ОС Google Android, – Ark OS.
Обновлено в 03:15
Общество
Горничные отелей описали идеальных постояльцев
Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Авто
Актер Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 00:49
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21