Финансы

Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставкиПРАЙМ вчера в 15:17

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Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
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