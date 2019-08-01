Финансы
Фондовые индексы США падают после решения ФРС о снижении ставкиПРАЙМ вчера в 15:17
Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Заведующий хирургическим отделением в ОДКБ уволен
Сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении Заведующий хирургическим отделением ОДКБ Роман Попов покинул пост после скандала с массовым увольнением.
Обновлено в 07:24
Политика
МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 04:31
Общество
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе. Первая декада месяца будет особенно морозной.
Обновлено в 06:57
Политика
США одобрили санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:19
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Спорт
Стало известно, почему Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР
Трёхкратный призёр чемпионатов мира, российский биатлонист Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России.
Обновлено в 06:17
Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Политика
Путин поддержал проект Национального космического центра
Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:28
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами
Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
Обновлено в 09:18
Кино
Алексей Учитель снимет фильм про русскую деревню в Воронежской области
Фильм расскажет про героя, вернувшегося в родную деревню после долгого отсутствия. Это картина – о земле и двух братьях.
Обновлено в 04:06
Энергетика
ЕК предложила России и Украине новый транзитный газовый контракт
Еврокомиссия предлагает заключить транзитный газовый контракт между Россией и Украиной сроком на 10 лет с начала 2020 года, сообщил источник.
Обновлено в 10:08
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Технологии
В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Политика
Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников
5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 08:23
Общество
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов
Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, сообщает портал Sky News.
Обновлено в 08:25
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Финансы
ФРС США понизила базовую ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система США по итогам заседания 31 июля приняла решение о снижении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта, до 2−2,25%.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на плотине ГЭС в Иркутске
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №99 и автомобиля произошло в Иркутске на плотине ГЭС, по предварительной информации, два человека погибли, сообщили 1 июля ИА «БайкалПост» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:41