Финансы
Индексы США торгуются в незначительном минусеFinam.Ru 11 июня в 13:00
Во вторник, 11 июня, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют незначительное снижение после того, как на старте сессии торговались в плюсе. Позитивно были восприняты заявления властей Китая о планах по расширению стимулирующей программы.
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В Москве школьник и студент ограбили мужчину, угрожая пистолетом
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в 1-м Саратовском проезде двое злоумышленников подошли к мужчине и, угрожая ему пистолетом, отобрали у него телефон и часы.
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Экономика
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Отечественный рэп-исполнитель Гуф спровоцировал слухи о свадьбе после своей публикации в Instagram.
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Экономика
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Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено 11 июня в 06:30
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
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В середине июня на Среднем Урале похолодает до -2 градусов
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Обновлено 11 июня в 08:41
Происшествия
На нефтяные танкеры в Оманском заливе совершена атака
Нападения на два нефтеналивных судна произошли в Оманском заливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
Обновлено в 02:07
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«Ъ»: Минстрой может отложить переход на эскроу-счета на 1 октября
Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия (ДДУ) может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено в 01:54
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Транспорт
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В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
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Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 12:53
Футбол
«Шахтер» запросил у «Ромы» 20 млн евро за своего защитника
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Обновлено вчера в 16:44
Технологии
В России начнут выдавать электронные дипломы
С 2021 года российские вузы начнут выдавать дипломы в электронном виде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.
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Авто
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Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Обновлено вчера в 19:06
Авто
Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения
Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.
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