Финансы

Индексы США торгуются в незначительном минусеFinam.Ru 13:00

Во вторник, 11 июня, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют незначительное снижение после того, как на старте сессии торговались в плюсе. Позитивно были восприняты заявления властей Китая о планах по расширению стимулирующей программы.
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Биржи США закрылись в минусе на вновь возросших опасениях по поводу сделки с Китаем

ПРАЙМ16:48

Индексы США торгуются в незначительном минусе

Finam.Ru13:00
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