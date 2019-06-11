Финансы
Индексы США торгуются в незначительном минусеFinam.Ru 13:00
Во вторник, 11 июня, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют незначительное снижение после того, как на старте сессии торговались в плюсе. Позитивно были восприняты заявления властей Китая о планах по расширению стимулирующей программы.
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