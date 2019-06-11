Экономика

Индексы США торгуются в незначительном минусеFinam.Ru 11 июня в 13:00

Во вторник, 11 июня, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют незначительное снижение после того, как на старте сессии торговались в плюсе. Позитивно были восприняты заявления властей Китая о планах по расширению стимулирующей программы.
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Нефть и надежда на торговую сделку. Чем вызван оптимизм на Уолл-стрит

РБК09:21

Азиатские индексы закрылись в минусе

Finam.Ru04:30

Биржи США закрылись в минусе на вновь возросших опасениях по поводу сделки с Китаем

ПРАЙМ11 июня в 16:48
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Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Политика

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата

На супругу экс-вратаря СКА Ирину напал ее 18-летний сын. Расправа произошла на глазах младшего брата, который побежал к соседям за помощью.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Культура

Грушинский фестиваль оказался под угрозой срыва

Обновлено в 12:32
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Оманском заливе затонул один из атакованных нефтяных танкеров

Один из двух атакованных в Оманском заливе нефтяных танкеров Front Altair затонул, пишет в четверг, 13 июня, ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:16
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Политика

Путин дал поручение по проекту стратегии развития сферы ИИ

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству внести проект национальной стратегии развития в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Обновлено в 12:22
Политика

Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Политика

Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
Обновлено в 07:52
Общество

В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя

По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Общество

Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

«Никогда не был счастливее»: Питту удалось вернуть Энистон

"Брэд никогда не был счастливее", - заявил он. При этом источник отметил, что Энистон пока не подпускает Питта слишком близко.
Обновлено в 04:47
Политика

Путин назвал восстановление отношений с Украиной неизбежным

Президент России Владимир Путин позитивно высказался по поводу российско-украинских отношений, назвав их улучшение неизбежным.
Обновлено в 02:28
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

AFP: гендиректор ОЗХО распорядился расследовать утечку документов из организации

Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас распорядился провести расследование в связи с утечкой внутренних документов, касающихся расследования инцидента в городе Дума (Сирия) в апреле 2018 года.
Обновлено в 13:01
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Общество

Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике

Обновлено в 11:30
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Общество

ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Обновлено в 01:19
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Ни за что не стану драться с Фергюсоном в стойке»

Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 06:41
Политика

Пушков высмеял решение США «переименовать» Киев

Ранее Совет США по географическим названиями решил изменить правило написания Киева — с «Kiev» на «Kyiv». Новое имя внесут в базу 17 июня.
Обновлено в 05:31
Экономика

Alibaba может разместить акции в Гонконге на $20 млрд

Китайский интернет-гигант Alibaba подал заявку на проведение листинга на Гонконгской фондовой бирже и может выручить за свои акции до $20 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:04
Политика

Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
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