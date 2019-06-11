Финансы

Индексы США торгуются в незначительном минусеFinam.Ru 11 июня в 13:00

Во вторник, 11 июня, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют незначительное снижение после того, как на старте сессии торговались в плюсе. Позитивно были восприняты заявления властей Китая о планах по расширению стимулирующей программы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Индексы США торгуются в незначительном минусе

Finam.Ru11 июня в 13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Обновлено в 06:39
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Российский лидер Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Гаджеты

Новый Xiaomi Mi A3 получит тройную основную камеру

Инсайдеры предполагают, что продвинутая версия гаджета получил улучшенную фронтальную камеру с модулем на 32 мегапикселя.
Обновлено в 05:05
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Общество

В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака

Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Космос

Российские ученые проведут эксперимент на китайской орбитальной станции

Совместный российско-индийский эксперимент по астрономии выбран ООН и Китаем для проведения на китайской орбитальной станции, развертывание которой в космосе начнется в 2020 году, сообщило управление ООН по вопросам космического пространства UNOOSA.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Происшествия

Адвокат Кирилла Кокорина: Все произошло спонтанно

Что касается причинения легкого вреда здоровью, Соловчук говорит, что удар нанес Кирилл Кокорин, но это не так.
Обновлено в 06:28
Космос

Ракета SpaceX вывела на орбиту канадские спутники

Канадские спутники RADARSAT Constellation успешно выведены на околоземную орбиту. Их доставила ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Технологии

Дуров считает, что атаки на Telegram совершались из Китая

Обновлено в 04:43
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе»

Обновлено в 05:59
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО, если попадут в колонию

Обновлено в 05:32
Происшествия

В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию

Обновлено в 06:10
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего Цапка»

Обновлено в 06:37
Политика

Пушков иронично оценил решение США изменить написание названия Киева

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал решение Совета США по географическим наименованиям поменять название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv».
Обновлено в 05:39
Общество

Проект «Профстажировки 2.0» предложит студентам темы для дипломов под запросы компаний

Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.
Обновлено в 03:37
Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился

Официальный курс европейской валюты на пятницу, 14 июня, снизился на 3 коп. и составил 73,0141 руб. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
Обновлено в 06:33
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Экономика

Профицит бюджета по итогам первого квартала превысил 665 млрд рублей

Профицит бюджета по итогам первых трех месяцев текущего года превысил 665 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации

Обновлено в 03:14
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Энергетика

Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили

Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Хоккей

«Локомотив» начнет подготовку к новому сезону с 13 июля

Ярославский «Локомотив» определился с планом подготовки к новому сезону КХЛ.
Обновлено в 04:55
Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Общество

Ученые выяснили, как мужчины становятся геями

"Эффект старшего брата" известен давно - чем больше в семье рождается мальчиков подряд, тем выше вероятность того, что следующий из них будет геем.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уолт Дисней
Американский художник-мультипликатор
Американский художник-мультипликатор, кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер, основатель компании «Walt Disney Productions», ставшей мультимедийной империей «The Walt Disney Company». Дисней стал создателем первых в истории кинематографа звукового и музыкального мультфильмов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Boeing Model 1
Boeing Model 1, also known as the B & W Seaplane, was a United States single-engine biplane seaplane aircraft. It was the first Boeing product and carried the initials of its designers, William Boeing and Lt. Conrad Westervelt USN.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное