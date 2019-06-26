Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРСФинмаркет 02:29

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 179,32 пункта (0,67%) - до 26548,22 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 27,97 пункта (0,95%), составив 2917,38 пункта. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 120,98 пункта (1,51%) - до 7884,72 пункта.

Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРС

Происшествия Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.

Игры Бета-версия мира Зен для Black Mesa уже доступна для скачивания Только-только разработчики ремейка оригинальной Half-Life под названием Black Mesa опубликовали новые геймплейные кадры Зена и намекнули, что его выход не за горами, как уже на следующий день они же выпустили бета-версию мира.

Политика Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.

Происшествия Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.

Кино Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.

Политика В России приготовились запретить грузинское вино Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.

Здоровье В Челябинске растет заболеваемость описторхозом Ежегодно в Челябинске регистрируется от 80 до 110 случаев заболеваний описторхозом.

Политика Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Транспорт Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.

Космос У космонавтов появились замечания к российскому роботу FEDOR У космонавтов возникли замечания к роботу FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), который готовится к первому полету на Международную космическую станцию (МКС).

Армия и оружие В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.

Политика В ПАСЕ поставили условия России для возвращения Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В Конгрессе предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана В США конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести поправку в военный бюджет страны, которая не позволит президенту использовать средства для нанесения удара по Ирану без одобрения Конгресса, сообщает Интерфакс .

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Новым заместителем генпрокурора РФ стал Дмитрий Демешин Совет Федерации одобрил кандидатуру Дмитрия Демешина на должность заместителя генерального прокурора России.

Политика В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Происшествия В Петербурге трамвай сбил велосипедиста По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.

Транспорт Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.

Политика Путин проведет заседание Госсовета и встретится с членами Совбеза Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах главы РФ Владимира Путина на сегодня.

Политика Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.

Экономика Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Происшествия Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.