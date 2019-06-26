Экономика

Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРСФинмаркет 02:29

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 179,32 пункта (0,67%) - до 26548,22 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 27,97 пункта (0,95%), составив 2917,38 пункта. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 120,98 пункта (1,51%) - до 7884,72 пункта.
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Азиатские индексы не продемонстрировали единой динамики

Finam.Ru04:30

Большинство фондовых индексов Азии снижается в ходе торгов

Финмаркет02:50
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Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске

Обновлено в 03:06
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Политика

Порошенко забросали дымовыми шашками во время выступления

Обновлено в 05:08
Игры

Бета-версия мира Зен для Black Mesa уже доступна для скачивания

Только-только разработчики ремейка оригинальной Half-Life под названием Black Mesa опубликовали новые геймплейные кадры Зена и намекнули, что его выход не за горами, как уже на следующий день они же выпустили бета-версию мира.
Обновлено в 03:21
Политика

Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Кино

Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено вчера в 18:33
Здоровье

В Челябинске растет заболеваемость описторхозом

Ежегодно в Челябинске регистрируется от 80 до 110 случаев заболеваний описторхозом.
Обновлено в 02:16
Политика

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Космос

У космонавтов появились замечания к российскому роботу FEDOR

У космонавтов возникли замечания к роботу FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), который готовится к первому полету на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ

В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Политика

В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

В Конгрессе предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

В США конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести поправку в военный бюджет страны, которая не позволит президенту использовать средства для нанесения удара по Ирану без одобрения Конгресса, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 00:24
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

В подмосковной больнице во время лечения отравились девять человек

Обновлено в 03:32
Политика

Новым заместителем генпрокурора РФ стал Дмитрий Демешин

Совет Федерации одобрил кандидатуру Дмитрия Демешина на должность заместителя генерального прокурора России.
Обновлено в 04:20
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Петербурге трамвай сбил велосипедиста

По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.
Обновлено в 03:15
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Политика

Путин проведет заседание Госсовета и встретится с членами Совбеза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах главы РФ Владимира Путина на сегодня.
Обновлено в 05:04
Политика

Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:41
Экономика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

Обновлено вчера в 01:47
Происшествия

Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя

Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве

Обновлено вчера в 12:18
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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