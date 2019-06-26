Экономика
Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРСФинмаркет 02:29
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 179,32 пункта (0,67%) - до 26548,22 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 27,97 пункта (0,95%), составив 2917,38 пункта. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 120,98 пункта (1,51%) - до 7884,72 пункта.
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