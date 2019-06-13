Финансы
Фондовый рынок США торгуется на положительной территорииРосбалт вчера в 10:46
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» на фоне ожиданий смягчения Федеральной резервной системой (ФРС) США денежно-кредитной политики. По состоянию на 17:05 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,41% и достиг 2891,77 пункта.
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Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
На Сахалине перевернулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
Сделали калекой: мать рассказала о состоянии осуждённой в США Осиповой
В следственном изоляторе женщину держали в ужасающих условиях и превратили в калеку, рассказала телеканалу RT её мать Юлиана Филипюк.
Обновлено в 02:07
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Религия
Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией
Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» и «Отель Элеон» Ольга Кузьмина намерена развестись со своим супругом.
Обновлено в 02:55
Культура
«Куча недоучек». Вассерман высказался о фанатах «Чернобыля»
Обновлено вчера в 23:01
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Общество
ГИБДД начнет применять новые тесты на алкоголь и наркотики
ГИБДД России вносит корректировки в механизм освидетельствования водителей, наряду с привычными методами появится новый тест, позволяющий определить наличие наркотиков по анализу слюны, сообщает «Коммерсант».
Обновлено вчера в 05:49
Армия и оружие
Самолеты ВКС РФ атаковали позиции террористов в Идлибе
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Американские F-35 разрушаются на сверхзвуковой скорости
Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено вчера в 10:44
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Представители компании Honda озвучили некоторые характеристики первого серийного электрокара Honda e. Премьера новинки состоится до конца текущего года, а продажи модели стартуют только в 2020 году.
Обновлено вчера в 16:14
Музыка
Forbes назвал самых богатых рэперов в мире
Американский рэпер Jay-Z возглавил список самых богатых рэперов мира в 2019 году по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
США показали доказательства атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления США о причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе попыткой «саботирования дипломатии».
Обновлено в 01:07
Общество
Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ
Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкций
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Карабасова
Следствие ходатайствует о заключении бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова под стражу.
Обновлено в 02:18