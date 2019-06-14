Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливеРБК 02:07

В Оманском заливе утром в четверг, 13 июня, произошли взрывы на двух нефтяных танкерах. Соединенные Штаты обвинили в этом Иран и представили доказательства причастности военных страны к инциденту. Тегеран опровергает факт своего участия в произошедшем.

Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливе

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