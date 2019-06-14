Энергетика
Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливеРБК 02:07
В Оманском заливе утром в четверг, 13 июня, произошли взрывы на двух нефтяных танкерах. Соединенные Штаты обвинили в этом Иран и представили доказательства причастности военных страны к инциденту. Тегеран опровергает факт своего участия в произошедшем.
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Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Религия
Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере
Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
Обновлено в 04:10
Происшествия
На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания
Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 04:23
Автоспорт
Экипаж Сироткина занял третье место в квалификации «24 часа Ле-Мана»
Обновлено вчера в 18:21
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Происшествия
На вокзале в Твери женщина с ребенком на руках упала под поезд
На железнодорожном вокзале Твери в четверг, 13 июня, на рельсы перед приближающимся сапсаном упала женщина с маленьким ребенком на руках.
Обновлено в 03:54
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой
Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Ксения Собчак взяла интервью у Константина Богомолова
Константин Богомолов (видео можно посмотреть на YouTube).
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь
В недавнем интервью Зверев грубо высказался о жене своего сына и сообщил, что пойдёт на примирение только в том случае, если он разведётся с супругой и найдёт работу.
Обновлено в 03:06
Общество
Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью
Обновлено в 04:52
Политика
Опрос: Враждебными для россиян остаются США, Украина и Великобритания
Россияне считают наиболее недружелюбными к нашей стране, как и год назад, США, Украину и Великобританию.
Обновлено в 01:24
Хоккей
Тарасенко положил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за пожара
Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU.
Обновлено в 03:51
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову
Обновлено вчера в 20:10
Игры
Square Enix думает о запуске собственного сервиса подписки
Ранее ИА REGNUM сообщило, что на E3 2019 французский издатель и разработчик игр Ubisoft представил собственный сервис подписки Uplay+.
Обновлено в 01:26
Энергетика
«Газпром нефть» назвала целью выход на дивиденды в 50% от прибыли
"Газпром нефть" ставит цель - выйти в 2019-2021 годах на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» сильно сдал после ухода жены
Фанатов Андрея Григорьева-Аполлонова сильно беспокоит состояние артиста.
Обновлено в 02:00
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Новозеландский стрелок отказался признать свою вину
Австралиец Брентон Тарант, обвиняемый в убийстве 50 человек в новозеландском городе Крайстчерч, отказался признать свою вину, сообщают в пятницу местные СМИ.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Общество
Forbes назвал самых богатых рэперов в мире
Американский рэпер Jay-Z возглавил список самых богатых рэперов мира в 2019 году по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 15:22