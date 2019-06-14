Энергетика

Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливеРБК 02:07

В Оманском заливе утром в четверг, 13 июня, произошли взрывы на двух нефтяных танкерах. Соединенные Штаты обвинили в этом Иран и представили доказательства причастности военных страны к инциденту. Тегеран опровергает факт своего участия в произошедшем.
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Нефть растет второй день подряд после атак на танкеры в Оманском заливе

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Атака на танкеры в Оманском заливе привела к росту цен на нефть

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Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU.
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В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

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Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства

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Forbes назвал самых богатых рэперов в мире

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Залив на северо-западе Аравийского моря, через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Длина залива составляет около 450 километров, ширина - до 330 км. Максимальная глубина - 3694 метра. Северное побережье залива принадлежит Ирану и Пакистану, южное - Оману и Объединённым Арабским Эмиратам.
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