Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливеРБК 02:07

В Оманском заливе утром в четверг, 13 июня, произошли взрывы на двух нефтяных танкерах. Соединенные Штаты обвинили в этом Иран и представили доказательства причастности военных страны к инциденту. Тегеран опровергает факт своего участия в произошедшем.

Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливе

Экономика Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.

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