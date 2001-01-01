Энергетика

Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливеРБК 02:07

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В Оманском заливе утром в четверг, 13 июня, произошли взрывы на двух нефтяных танкерах. Соединенные Штаты обвинили в этом Иран и представили доказательства причастности военных страны к инциденту. Тегеран опровергает факт своего участия в произошедшем.
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Индекс Nikkei вырос за счет акций нефтяных компаний

Financial One08:03

Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливе

РБК02:07
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