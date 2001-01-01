Энергетика
Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливеРБК 02:07
В Оманском заливе утром в четверг, 13 июня, произошли взрывы на двух нефтяных танкерах. Соединенные Штаты обвинили в этом Иран и представили доказательства причастности военных страны к инциденту. Тегеран опровергает факт своего участия в произошедшем.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Политика
Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума.
Обновлено в 10:24
Технологии
ФАС потребует от «Билайна» и Mail.ru Group разъяснить их конфликт
Изначально оператор объяснил сбои техническими проблемами со стороны интернет-компании, но позднее пояснил, что Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика между «Билайном» и Mail.ru.
Обновлено в 08:32
Футбол
Де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых игроков по версии L’Equipe
Капитан «Аякса» Матейс Де Лигт признан лучшим игроком мира в возрасте до 20 лет по версии французской газеты L’Equipe.
Обновлено в 10:32
Авто
Honda раскрыла характеристики нового электрокара Honda e
В Honda e используется аккумуляторная батарея с жидкостным охлаждением мощностью 35,5 кВт/ч, которая, по заявлению Honda, должна обеспечивать дальность на одном заряде до 200 км пути.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Лукашенко пригласил Путина в Минск на II Европейские игры
Обновлено в 08:07
Общество
Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Здоровье
Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день
Обновлено в 02:35
Общество
ФОМ: большинство россиян считают себя патриотами
73% россиян считают себя патриотами, говорится в данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) (.pdf).
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Президент Туркмении во время учений стрелял с велосипеда по мишеням
Глава государства решил провести внезапную проверку войск национальной армии Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов устроил внеплановые военные учения, в ходе которых показал свое умение стрелять, находясь на велосипеде.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
В Астраханской области испытали арктический вариант «Тора»
Арктический вариант ЗРК «Тор» отличается тем, что выполнен на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Общество
Школьников избавят от тяжелых рюкзаков с учебниками
Предполагается, что уже через пять лет российские школьники не будут носить тяжелые ранцы, для этого могут оборудовать индивидуальные шкафчики.
Обновлено в 00:39
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Происшествия
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041
Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:30
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Тело полицейского с огнестрельным ранением найдено на Кубани
Сотрудники полиции в станице Каневской на Кубани обнаружили тело участкового с огнестрельным ранением, проводится проверка, сообщило журналистам в пятницу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
Обновлено в 10:30
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Общество
Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта
Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.
Обновлено в 08:28
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28