Энергетика
Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливеРБК 02:07
В Оманском заливе утром в четверг, 13 июня, произошли взрывы на двух нефтяных танкерах. Соединенные Штаты обвинили в этом Иран и представили доказательства причастности военных страны к инциденту. Тегеран опровергает факт своего участия в произошедшем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:10, Вашингтон
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем
Обновлено в 05:44
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Лазарев надолго улетел в США с Малиновским, пишут СМИ
В московском аэропорту "Шереметьево" заметили певца Сергея Лазарева, который регистрировался на рейс в США в компании друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено в 01:13
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Экономика
Банк России понизил прогноз роста экономики страны
Центробанк РФ понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%. При этом Банк России допускает в последующие годы повышение темпов роста экономики в зависимости от реализации национальных проектов.
Обновлено в 07:46
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Политика
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года
Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Гаджеты
В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки
Владельцы устройств Huawei начали жаловаться на то, что на экранах блокировки смартфонов появилась реклама.
Обновлено в 07:37
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
По словам главы регионального парламента Владимира Константинова, украинская живительная влага вызывает сомнение в своей безопасности.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Роухани призвал усилить сотрудничество России и Ирана
В пятницу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Авто
Fisker опубликовал тизер своего электрического кроссовера Electric SUV
Само собой разумеется, электрический внедорожник будет по-прежнему иметь индикаторы поворота на своем обычном месте, но господин Фискер объясняет, что этот дополнительный набор пригодится при смене полос движения, лучше показывая водителям, стоящим за вашим ТС о намерении сменить полосу движения.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Мост смыло на юге Китая во время наводнения
Мост смыло во время наводнения на юге Китая. По меньшей мере два автомобиля рухнули в реку.
Обновлено в 08:07
Общество
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Политика
Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент
ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.
Обновлено в 07:07
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Обновлено в 06:46
Происшествия
22-летнюю россиянку убили в Бахрейне
В Бахрейне погибла 22-летняя россиянка Любовь М. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила её сестра.
Обновлено вчера в 10:31