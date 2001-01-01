Энергетика

Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливеРБК 02:07

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Инвесторы опасаются, что произошедшее обострит напряженность между США и Ираном и вызовет новый виток конфронтации на Ближнем Востоке. Это может поставить под угрозу поставки из Ближневосточного региона, поскольку через Оманский залив проходит треть всей нефти в мире, доставляемой морским путем.
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Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливе

РБК02:07
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:40, Ашберн
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