Энергетика
Индексы США и нефть выросли после взрывов в Оманском заливеРБК 02:07
Инвесторы опасаются, что произошедшее обострит напряженность между США и Ираном и вызовет новый виток конфронтации на Ближнем Востоке. Это может поставить под угрозу поставки из Ближневосточного региона, поскольку через Оманский залив проходит треть всей нефти в мире, доставляемой морским путем.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:40, Ашберн
Футбол
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Политика
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским
В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
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Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
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Полицейские вступились за генерала Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова
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Обновлено в 06:02
Общество
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Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
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Футбол
Олич: «Теперь в России футболисты хотят играть за сборную»
Член тренерского штаба сборной Хорватии и бывший игрок ЦСКА Ивица Олич рассказал о том, как у российских футболистов изменилось отношение к выступлению за национальную сборную.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат ОС Android 10
Китайский источник опубликовал перечень смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат обновление до Android 10 (она же Android Q). В нем числится 11 моделей.
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Шоу-бизнес
Умерла актриса сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Обновлено в 03:36
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Происшествия
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В Москве произошел пожар в музейном комплексе Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Россиянин убил жену и утопил ее голову в реке
Обновлено в 06:28
Происшествия
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Экс-исполняющему обязанности главы горадминистрации областной столицы Сергею Карабасову было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.
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Музыка
Новый клип Тейлор Свифт бьет рекорды по просмотрам
На своем официальном YouTube-канале певица опубликовала клип на песню You Need To Calm Down, которая входит в число композиций из нового альбома «Lover».
Обновлено в 07:28
Общество
В Астрахани три выпускника получили 0 баллов на ЕГЭ
Три выпускника одной из астраханских школ получили 0 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Ребята использовали ручки не того цвета.
Обновлено в 06:56
Политика
США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»
Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает увеличение поставок в Европу природного газа США и новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 03:07
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
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Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Политика
Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».
Обновлено в 06:37
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Политика
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Общество
Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Малышева раскритиковала алкогольную диету Джигурды
В программе «Жить здорово!» на Первом канале гостем студии стал Никита Джигурда. Артист рассказал, что недавно похудел на пять килограммов.
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Разин заявил, что Алибасов останется тяжёлым инвалидом
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