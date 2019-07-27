Финансы

Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных отметокFinam.Ru 27 июля в 10:50

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Индекс Dow Jones industrial average повысился на 51.47пунктов или 0.19% до 27192.45 пунктов, продвижение за неделю составило 0.1%.
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