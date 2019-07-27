Финансы
Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных отметокFinam.Ru 27 июля в 10:50
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 51.47пунктов или 0.19% до 27192.45 пунктов, продвижение за неделю составило 0.1%.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:46, Вашингтон
Политика
Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:37
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил новые данные Росстата о бедности россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:18
Происшествия
Разбивший машину Земфиры фанат объяснил свой поступок
Разбивший автомо,иль певицы Земфиры в Москве молодой человек, объяснил свой поступок, пишет Vesti.ru.
Обновлено в 09:15
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.
Обновлено в 08:42
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Потап рассказал об интимных подробностях супружества с Настей Каменских
Украинский продюсер Алексей Потапенко, выступающий под творческим псевдонимом Потап, рассказал в Instagram о подробностях семейной жизни с певицей Настей Каменских.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Бывший вице-президент FINA обвинён в организации заказного убийства
Венгерская прокуратура предъявила обвинение бывшему вице-президенту Международной федерации плавания Тамашу Дьярфашу в организации заказного убийства, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:00
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Третий за день человек упал на рельсы в московском метро
Обновлено в 07:32
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Германии возбудили уголовные дела на мужчину, столкнувшего людей под поезд
Прокуратура Франкфурта-на-Майне возбудила два уголовных дела в отношении гражданина Эритреи, столкнувшем вчера под поезд мать с ребенком.
Обновлено в 08:44
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика
Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе
Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00
Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки.
Обновлено в 04:19
Политика
Путин поручил ФАС следить за ростом тарифов ЖКХ
Президент напомнил главе ведомства про двойные тарифы в Омске Президент РФ Владимир Путин поручил обратить особое внимание на тарифы ЖКХ главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву, сообщает сайт Кремля.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Авто
Audi представила обновленный A4 Allroad
В целом, A4 Allroad выглядит более внушительно, чем Avant, на котором он основан, и это масштабное обновление, внедренное Audi, освежает внешний дизайн до такой степени, что некоторые скажут, что это автомобиль следующего поколения, а не просто фейслифтинговая версия.
Обновлено в 04:34
Футбол
Краневиттером интересуется «Галатасарай»
Хавбек «Зенита» Матиас Краневиттер попал в сферу интересов «Галатасарая».
Обновлено в 09:10
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика
Валерий Лимаренко доложил Путину о темпах развития Сахалина
Для решения квартирного вопроса власти Сахалинской области, доложил Лимаренко, приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе 30 суток ареста Навального
Обновлено в 08:15
Авто
Renault с августа поднимет цены на все модели в России
Renault с 1 августа повысит рекомендованные розничные цены на модели в России примерно на 1–2%.
Обновлено в 02:48