Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов вырослиТАСС 12:43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,7%, до $62,88 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Политика
Имущество Порошенко могут арестовать в июне
Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 16:05
Политика
Партия Зеленского стала лидером рейтинга
Партия украинского президента Владимира Зеленского проходит в парламент с большим отрывом от своих соперников.
Обновлено в 07:20
Политика
Кремль отказался комментировать дело Голунова
Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:31
Футбол
Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит
Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20
Футбол
Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020
В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" Сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 16:44
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Обновлено в 13:07
Общество
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Спорт
Сноубордист Уайлд получил временный допуск от ФМБА
Как сообщил ранее в понедельник ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, ФМБА не выдало 32-летнему Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Происшествия
На пакетах с наркотиками в «деле Голунова» нашли ДНК нескольких людей
На пакетах с наркотиками, обнаруженных у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.
Обновлено в 15:20
Космос
Кто полетит на Венеру
2020-е годы станут в летописи космических исследований периодом активного изучения Венеры.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Здоровье
Врач-диетолог рассказала о лечебных свойствах зелени
Юлия Чехонина, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, в беседе с журналистами рассказала о том, какими полезными качествами для человеческого организма обладает зелень.
Обновлено в 09:23
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено в 16:21
Общество
Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда
В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.
Обновлено в 10:14
Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономики
Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет
Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Происшествия
На Петроградке автобус снес ограждение и вылетел на тротуар
Автобус сбил ограждение и вылетел на тротуар.
Обновлено в 15:40
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Константин Хабенский выступил в поддержку Ивана Голунова
Народный артист России Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста Ивана Голунова во время своего выступления на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено вчера в 15:03