Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов вырослиТАСС 12:43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,7%, до $62,88 за баррель.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли

ТАСС12:43

Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора года

РБК04:07

Фондовые торги в РФ завершились в плюсе, индекс Мосбиржи достиг очередного пика

Банки.ру12:01

Рынок акций РФ вырос, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ПРАЙМ13:40

Российский рынок ценных бумаг показывает умеренный рост

News.ru04:24

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалт12:15

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:27
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Политика

Имущество Порошенко могут арестовать в июне

Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 16:05
Политика

Партия Зеленского стала лидером рейтинга

Партия украинского президента Владимира Зеленского проходит в парламент с большим отрывом от своих соперников.
Обновлено в 07:20
Политика

Кремль отказался комментировать дело Голунова

Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:31
Футбол

Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит

Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20
Футбол

Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020

В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" Сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 16:44
Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Обновлено в 13:07
Общество

Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

Обновлено в 16:17
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Спорт

Сноубордист Уайлд получил временный допуск от ФМБА

Как сообщил ранее в понедельник ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, ФМБА не выдало 32-летнему Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:12
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Происшествия

На пакетах с наркотиками в «деле Голунова» нашли ДНК нескольких людей

На пакетах с наркотиками, обнаруженных у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.
Обновлено в 15:20
Космос

Кто полетит на Венеру

2020-е годы станут в летописи космических исследований периодом активного изучения Венеры.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Здоровье

Врач-диетолог рассказала о лечебных свойствах зелени

Юлия Чехонина, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, в беседе с журналистами рассказала о том, какими полезными качествами для человеческого организма обладает зелень.
Обновлено в 09:23
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Игры

Ubisoft представила Watch Dogs Legion

Обновлено в 16:21
Общество

Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда

В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Экономика

Всемирный банк назвал риски российской экономики

Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет

Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Происшествия

На Петроградке автобус снес ограждение и вылетел на тротуар

Автобус сбил ограждение и вылетел на тротуар.
Обновлено в 15:40
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Константин Хабенский выступил в поддержку Ивана Голунова

Народный артист России Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста Ивана Голунова во время своего выступления на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено вчера в 15:03
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