Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов вырослиТАСС 12:43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,7%, до $62,88 за баррель.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономики
Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Вьетнам представил надувные макеты оружейных систем
Надувной макет С-300ПМУ1 Чему научился Вьетнам Как утверждает издание, особенностью "оружия", замаскированного под С-300ПМУ1, является его внешняя идентичность реальной боевой системе, находящейся в распоряжении ПВО Вьетнама.
Обновлено в 02:38
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Гаджеты
Google Pixel 4 XL показали на видео
Несколько недель назад в сети появились качественные рендеры Google Pixel 4, а сегодня инсайдер показал видео с дизайном старшей модели.
Обновлено в 02:49
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Обновлено в 14:51
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено вчера в 14:04
Игры
PC-версия Shenmue 3 стала эксклюзивом Epic Games Store
Обновлено в 14:23
Политика
Москалькова сообщила Путину о деле Голунова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала главе России Владимиру Путину о деле корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельно
Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.
Обновлено в 09:07
Экономика
Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%
Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове
Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности
В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Липецке в банк ворвался вооруженный мужчина
В офис одного из банков Липецка ворвался 42-летний мужчина, у которого с собой был предмет, похожий на пистолет.
Обновлено в 16:04
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
Обновлено в 14:39
Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Обновлено в 02:52
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Космос
Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос
Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00
Футбол
Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
29-летний Руслан Камболов перебрался в Казань в январе 2014 года из нижнекамского "Нефтехимика", а в следующем сезоне помог "Рубину" занять пятое место в Премьер-лиге.
Обновлено в 08:13
Музыка
Смольный направил поздравление юбиляру Голощекину
Музыканта Давида Голощекина, которому исполнилось 75 лет, поздравили в Смольном.
Обновлено в 07:40
Технологии
Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров
Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.
Обновлено в 13:47