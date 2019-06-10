Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов вырослиТАСС 12:43

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,7%, до $62,88 за баррель.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли

ТАСС12:43

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:27

Фондовые торги в РФ завершились в плюсе, индекс Мосбиржи достиг очередного пика

Банки.ру12:01

Рынок акций РФ вырос, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ПРАЙМ13:40

Российский рынок ценных бумаг показывает умеренный рост

News.ru04:24

Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора года

РБК04:07

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалт12:15
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Экономика

Всемирный банк назвал риски российской экономики

Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Вьетнам представил надувные макеты оружейных систем

Надувной макет С-300ПМУ1 Чему научился Вьетнам Как утверждает издание, особенностью "оружия", замаскированного под С-300ПМУ1, является его внешняя идентичность реальной боевой системе, находящейся в распоряжении ПВО Вьетнама.
Обновлено в 02:38
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Гаджеты

Google Pixel 4 XL показали на видео

Несколько недель назад в сети появились качественные рендеры Google Pixel 4, а сегодня инсайдер показал видео с дизайном старшей модели.
Обновлено в 02:49
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:51
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено вчера в 14:04
Игры

PC-версия Shenmue 3 стала эксклюзивом Epic Games Store

Обновлено в 14:23
Политика

Москалькова сообщила Путину о деле Голунова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала главе России Владимиру Путину о деле корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 08:21
Религия

На Украине школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной» веры

Обновлено в 16:23
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельно

Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.
Обновлено в 09:07
Экономика

Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%

Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Происшествия

В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности

В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество

Беглов: строящийся 14 лет жилой дом в Петербурге введут до конца года

Обновлено в 11:48
Происшествия

В Липецке в банк ворвался вооруженный мужчина

В офис одного из банков Липецка ворвался 42-летний мужчина, у которого с собой был предмет, похожий на пистолет.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В Нью-Йорке вертолет врезался в здание

Обновлено в 14:39
Политика

В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса

В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Обновлено в 02:52
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Космос

Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00
Футбол

Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

29-летний Руслан Камболов перебрался в Казань в январе 2014 года из нижнекамского "Нефтехимика", а в следующем сезоне помог "Рубину" занять пятое место в Премьер-лиге.
Обновлено в 08:13
Музыка

Смольный направил поздравление юбиляру Голощекину

Музыканта Давида Голощекина, которому исполнилось 75 лет, поздравили в Смольном.
Обновлено в 07:40
Технологии

Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров

Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Сотрудница «Алросы» украла 500 алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 06:16
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