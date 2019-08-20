Финансы

Российский фондовый рынок открылся в плюсеРосбалт 03:41

Торги на российском рынке акций начались во вторник ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,28% к предыдущему закрытию и достиг 2655,47 пункта. Долларовый индекс РТС к этому времени поднялся на 0,22% до 1250,30 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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