Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%ТАСС вчера в 12:03
Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск увеличился на 0,56%, до 66,893 рубля, курс евро вырос на 0,63%, до 74,218 рубля.
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Twitter запретил рекламу государственных СМИ
Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Путин отметил «осторожный оптимизм» в контактах с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украину Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:04
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Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
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Суд продлил срок ареста Атамбаева
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Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по просьбе США
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Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью
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Cerebras ― процессор для ИИ невероятных размеров и возможностей
Кристалл Cerebras в 56,7 раза больше самого крупного в мире графического процессора NVIDIA Выпуском Cerebras WSE занимается компания TSMC.
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В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
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В России, несмотря на огромную популярность смартфонов, по-прежнему сохраняется спрос на обычные кнопочные телефоны.
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Армия и оружие
В Сирии обстреляли военный конвой турецкой армии
В провинции Идлиб подверглась обстрелу колонна бронетехники турецкой армии со стороны сирийских войск.
Обновлено вчера в 07:10
Транспорт
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
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