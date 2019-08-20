Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26%ТАСС вчера в 12:03

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Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск увеличился на 0,56%, до 66,893 рубля, курс евро вырос на 0,63%, до 74,218 рубля.
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