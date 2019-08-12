Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,36-0,38%ТАСС 12:08
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,38% - до 2689,93 пункта, индекс РТС увеличился на 0,36%, до 1294,12 пункта, следует из данных торгов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:25, Ашберн
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Общество
«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Гаджеты
Meizu готовит смартфон Meizu 16s Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Ожидается в Meizu 16s Pro появление четвертого датчика в основной камере и аккумулятор увеличенной емкости.
Обновлено в 06:21
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Происшествия
Озил и Колашинац находятся под охраной
Игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной после нападения на их автомобиль.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Останки двух человек обнаружила экспедиция РВИО в урочище Сандармох
Останки двух человек обнаружила экспедиция российского военно-исторического общества (РВИО) в урочище Сандармох.
Обновлено в 11:26
Политика
В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса
Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.
Обновлено в 05:16
Космос
Делегация Роскосмоса посетила Немецкий центр космонавтики
Завершила свою поездку в Немецкий центр авиации и космонавтики (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) делегация корпорации «Роскосмос» 9 августа, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено 10 августа в 06:43
Экономика
Профсоюзы одобряют сокращение рабочей недели с сохранением зарплаты
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает введение сокращённой рабочей недели в стране, но размер зарплаты при этом должен быть сохранён.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Подмосковье при сортировке мусора нашли тело младенца
Во время сортировки мусора в комплексе переработки отходов обнаружили тело новорождённой девочки, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 09:49
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Экономика
Зачем Китай создает собственную криптовалюту
Пока точная дата выпуска новой валюты на рынки неизвестна, но правительство работает над созданием национального цифрового актива с прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей финансового регулятора Му Чанунь.
Обновлено в 09:22
Наука
Ученые: Крупная рыба почти полностью исчезла из озер и рек
Обновлено в 10:11
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Происшествия
Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:43
Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская примерила образ блондинки ради новой роли
Настасья Самбурская удивила поклонников образом блондинки, который она примерила ради нового спектакля.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Разведывательный самолет США заметили у границ Калининградской области
Самолет ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 провел разведку у границ Калининградской области.
Обновлено в 08:14