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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,36-0,38%ТАСС 12:08

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Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,38% - до 2689,93 пункта, индекс РТС увеличился на 0,36%, до 1294,12 пункта, следует из данных торгов.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,36-0,38%

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