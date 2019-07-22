Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63%ТАСС вчера в 12:26
Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:04 мск вырос на 0,27%, до 63,265 рубля, курс евро снизился на 0,23%, до 70,575 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,39%, до $63,07 за баррель.
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Театры
«МК» объявил лауреатов театральной премии
«В этом году исполняется 100 лет газете «Московский комсомолец», из которых она уже 24 года подряд присуждает свою театральную премию лучшим служителям Мельпомены», – передает ТАСС слова директора премии Марины Райкиной.
Обновлено вчера в 17:57
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
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Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»
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Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
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Шоу-бизнес
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Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
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Усик посвятил стихотворение погибшему Дадашеву
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Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Наука
На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад
Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.
Обновлено 22 июля в 11:36
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено 22 июля в 11:17
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 00:23
Спорт
Сунь Ян назвал лузером объявившего ему бойкот британского пловца
Двукратный олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян назвал лузером объявившего бойкот китайцу спортсмена из Англии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Хоккей
«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто»
35-летний Кларксон в последний раз выходил на лед в сезоне-2015/16. Все это время нападающий пребывал в списке травмированных.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева смирилась с недостатками Резо Гигинеишвили
Светская львица Надежда Оболенцева несколько дней назад ожидаемо узаконила отношения с режиссером Резо Гигинеишвили.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.
Обновлено в 01:57
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
Автомобиль НАТО подорвался на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана Кабуле, жертв среди военнослужащих альянса нет, передает агентство Пажвак со ссылкой на представителя миссии НАТО "Решительная поддержка".
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Катайске директор детдома обокрал сироту на 800 тысяч
Исполняющий обязанности директора детского дома выманил в подростка 800 тысяч рублей.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Привет из прошлого века: японская компания представила новую серию аудиокассет
Казалось бы, что эпоха аудиокассет закончилась ещё в первой половине прошлого десятилетия.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком
По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.
Обновлено в 03:42
Игры
В Steam началась распродажа игр Bethesda в честь QuakeCon 2019
Студия Bethesda запустила распродажу своих игр в Steam в честь QuakeCon 2019. Об этом сообщается на странице издателя.
Обновлено в 01:43
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года
Депутат «Единой России» Шамсаил Саралиев внес в Госдуму законопроект, который наделяет регионы правом увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Обновлено вчера в 15:11