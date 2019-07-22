Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:04 мск вырос на 0,27%, до 63,265 рубля, курс евро снизился на 0,23%, до 70,575 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,39%, до $63,07 за баррель.

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63%

Театры «МК» объявил лауреатов театральной премии «В этом году исполняется 100 лет газете «Московский комсомолец», из которых она уже 24 года подряд присуждает свою театральную премию лучшим служителям Мельпомены», – передает ТАСС слова директора премии Марины Райкиной.

Технологии Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми» В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Музыка Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.

Политика Константин Боровой попросил политическое убежище в США Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.

Наука На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.

Спорт Сунь Ян назвал лузером объявившего ему бойкот британского пловца Двукратный олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян назвал лузером объявившего бойкот китайцу спортсмена из Англии, сообщает РИА "Новости".

Хоккей «Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто» 35-летний Кларксон в последний раз выходил на лед в сезоне-2015/16. Все это время нападающий пребывал в списке травмированных.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Надежда Оболенцева смирилась с недостатками Резо Гигинеишвили Светская львица Надежда Оболенцева несколько дней назад ожидаемо узаконила отношения с режиссером Резо Гигинеишвили.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно «По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.

Происшествия На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.

Происшествия В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе Автомобиль НАТО подорвался на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана Кабуле, жертв среди военнослужащих альянса нет, передает агентство Пажвак со ссылкой на представителя миссии НАТО "Решительная поддержка".

Происшествия В Катайске директор детдома обокрал сироту на 800 тысяч Исполняющий обязанности директора детского дома выманил в подростка 800 тысяч рублей.

Происшествия В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.

Происшествия Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.

Игры В Steam началась распродажа игр Bethesda в честь QuakeCon 2019 Студия Bethesda запустила распродажу своих игр в Steam в честь QuakeCon 2019. Об этом сообщается на странице издателя.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».