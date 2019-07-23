Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63%ТАСС вчера в 12:26
Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что завтра индекс Мосбиржи может прибавить 0,2-0,3% из-за внешних факторов, в частности, надежд на снижение депозитной ставки ЕЦБ, а также новостей по продвижению переговоров США и Китая в направлении заключения торговой сделки.
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Игры
В Steam началась распродажа игр Bethesda в честь QuakeCon 2019
Студия Bethesda запустила распродажу своих игр в Steam в честь QuakeCon 2019. Об этом сообщается на странице издателя.
Обновлено в 01:43
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Армия и оружие
Китай отказался от участия в ядерной гонке
«Китай не участвует ни в какой гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», — сказано книге, выдержки из которой приводит ТАСС.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
Еще до отбора ОАО ТПЭ закупило под проект четыре газовые турбины у Siemens с условием, что они не будут установлены в Крыму, а затем перепродало их ООО ТПЭ для крымских ТЭС.
Обновлено вчера в 18:39
Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Политика
Украина обречена, если не признает ДНР и ЛНР: что сделает Россия
После проведения выборов в Раду у команды Зеленского сложились лучшие условия для того, чтобы показать, что они отличаются от своих предшественников, потому либо они пойдут навстречу Донбассу, либо это сделает Россия.
Обновлено в 00:01
Политика
В МИД Ирана назвали неприемлемыми слова Трампа о войне в Афганистане
Тегеран считает неприемлемым заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности США при желании выиграть войну в Афганистане за неделю, сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви
На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
Обновлено в 01:58
Авто
ГАЗ выпустит новое поколение «Волги»
Выпускать «Волгу» нового поколения планируется в 4-х цветовых гаммах: серый, яркий желтый, черный и темно-синий.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол
Лионель Месси дисквалифицирован на один матч
В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов
После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.
Обновлено 22 июля в 08:52
Спорт
Британский хайдайвер Гэри Хант стал двукратным чемпионом мира
Россиянин Никита Федотов (327,75) стал 12-м. Впервые в карьере Хант выиграл золото чемпионата мира в Казани в 2015 году.
Обновлено в 01:10
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено вчера в 11:39
Путешествия
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на Украине
По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов и со вчерашнего дня кардинально не изменилось ничего.
Обновлено в 00:57
Экономика
Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин России предлагает со следующего года вдвое повысить ставку сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования – до 500 рублей.
Обновлено в 02:30