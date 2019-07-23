Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63%ТАСС вчера в 12:26
Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что завтра индекс Мосбиржи может прибавить 0,2-0,3% из-за внешних факторов, в частности, надежд на снижение депозитной ставки ЕЦБ, а также новостей по продвижению переговоров США и Китая в направлении заключения торговой сделки.
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Дневной обзор рынка акций, 23.07.2019. Российский рынок пока слабо реагирует на внешний оптимизм
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