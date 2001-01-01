Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63%ТАСС вчера в 12:26
Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что завтра индекс Мосбиржи может прибавить 0,2-0,3% из-за внешних факторов, в частности, надежд на снижение депозитной ставки ЕЦБ, а также новостей по продвижению переговоров США и Китая в направлении заключения торговой сделки.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына
Обновлено вчера в 15:15
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов
Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, одна гражданка России погибла.
Обновлено в 03:29
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено вчера в 13:25
Экономика
«Обувь России» увеличила консолидированную выручку на 19,3%
Консолидированная неаудированная выручка ГК «Обувь России» выросла за первое полугодие 2019 года на 19,3% и достигла 5,35 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:23
Гаджеты
Новые iPhone не получат разъема USB Type-C
Обновлено в 03:00
Общество
МИД России предупредил о сбоях в авиасообщении в Британии и Италии
Министерство иностранных дел России предупредило россиян о задержке или отмене рейсов в лондонском аэропорте Хитроу и ряде аэропортов Италии.
Обновлено в 03:44
Музыка
Таисию Повалий пообещали убить за концерт в Киеве
Украинской певице Таисии Повалий пригрозили расправой, если она решит дать концерт в Киеве.
Обновлено в 05:30
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Пародия на диктатора получила всю власть, но и за все ответит очень скоро.
Обновлено в 04:13
Экономика
Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором квартале
По итогам второго квартала Deutsche Bank потерял еще больше, чем ожидалось: убыток концерна составил €3,15 млрд.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Китайский эсминец «Сиань» прибыл в Петербург для участия в параде
Кроме китайского эсминца "Сиань", в параде примет участие и индийский фрегат "Таркаш".
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
В Индии проведут первые в истории страны военно-космические учения
Вооруженные силы Индии готовятся к проведению в четверг и пятницу первых в истории страны военно-космических учений, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя властей.
Обновлено в 05:29
Спорт
Сунь Ян назвал лузером объявившего ему бойкот британского пловца
Двукратный олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян назвал лузером объявившего бойкот китайцу спортсмена из Англии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере
Обновлено вчера в 08:26
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Политика
В команде Зеленского рассказали о кандидатах на пост премьер-министра
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Кино
Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»
В честь «творческого воскресенья» Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено в 05:10
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
Audi представила кроссовер Q3 Sportback
Немецкий автомобильный гигант Audi объявил о выходе новой модификации кроссовера Q3 Sportback, который получил отличия от базовой модификации.
Обновлено в 02:43
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23