Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%ТАСС 12:34

Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,87% - до 2706,29 пункта, индекс РТС упал на 0,58%, до 1307,55 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:56 мск снизился на 0,19%, до 65,218 рубля, курс евро уменьшился на 0,26%, до 73,28 рубля.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%

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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
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