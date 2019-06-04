Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%ТАСС 12:34

Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,87% - до 2706,29 пункта, индекс РТС упал на 0,58%, до 1307,55 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:56 мск снизился на 0,19%, до 65,218 рубля, курс евро уменьшился на 0,26%, до 73,28 рубля.

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%

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