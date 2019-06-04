Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс вчера в 03:16

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Политика Трамп задремал во время речи Елизаветы II Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.

Гаджеты Apple официально представила iOS 13 В рамках конференции для разработчиков Apple WWDC 2019 компания представила обновления для своих многочисленных операционных систем.

Политика Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Культура В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz».

Политика Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Политика США ужесточили санкции против Кубы Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло несколько изменений, касающихся санкционной политики в отношении Кубы.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Происшествия ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Наука Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Авто Lamborghini построила вседорожный Huracan Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.

Шоу-бизнес Вокруг Пугачевой и ее протеже назревает скандал В пример журналистка привела неоднозначную победу протеже Аллы Пугачёвой 9-летней россиянки Алисы Голомысовой в песенном конкурсе «Детская новая волна», прошедшего недавно в Крыму.

Экономика TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.

Общество В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера «Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.

Здоровье Жизнь после инфаркта: как восстановиться после удара Страхи У человека после инфаркта может появиться острый страх смерти, боязнь того, что инфаркт снова повторится.

Шоу-бизнес Панайотов просит не говорить о Началовой «Если бы Юля знала о том, что происходит, она бы просто поржала», — считает близкий друг покойной артистки Александр Панайотов.

Происшествия Эксперт оценил проникновение похитителей в РКК «Энергия» После сообщений в СМИ в госкорпорации Роскосмос подтвердили информацию о том, что неизвестные люди незаконно проникли на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве.