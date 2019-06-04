Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс вчера в 03:16
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.
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Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Политика
Трамп задремал во время речи Елизаветы II
Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Apple официально представила iOS 13
В рамках конференции для разработчиков Apple WWDC 2019 компания представила обновления для своих многочисленных операционных систем.
Обновлено в 07:36
Политика
Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Культура
В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian
Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz».
Обновлено в 08:14
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Политика
США ужесточили санкции против Кубы
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло несколько изменений, касающихся санкционной политики в отношении Кубы.
Обновлено в 13:04
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Происшествия
ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Обновлено 02 июня в 10:30
Наука
Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера
Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Авто
Lamborghini построила вседорожный Huracan
Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Вокруг Пугачевой и ее протеже назревает скандал
В пример журналистка привела неоднозначную победу протеже Аллы Пугачёвой 9-летней россиянки Алисы Голомысовой в песенном конкурсе «Детская новая волна», прошедшего недавно в Крыму.
Обновлено в 02:44
Экономика
TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 10:14
Общество
В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера
«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено в 12:51
Здоровье
Жизнь после инфаркта: как восстановиться после удара
Страхи У человека после инфаркта может появиться острый страх смерти, боязнь того, что инфаркт снова повторится.
Обновлено в 12:47
Политика
Си Цзиньпин заявил, что дорожит дружбой с Владимиром Путиным
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Панайотов просит не говорить о Началовой
«Если бы Юля знала о том, что происходит, она бы просто поржала», — считает близкий друг покойной артистки Александр Панайотов.
Обновлено в 10:22
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 900 Lada Xray
Обновлено в 12:46
Происшествия
Эксперт оценил проникновение похитителей в РКК «Энергия»
После сообщений в СМИ в госкорпорации Роскосмос подтвердили информацию о том, что неизвестные люди незаконно проникли на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве.
Обновлено в 13:22
Единоборства
В UFC подтвердили встречу Нурмагомедова с Порье в Абу-Даби
Встреча пройдёт на турнире UFC 242, который состоится 7 сентября в столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32