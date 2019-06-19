Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,07-0,32%ТАСС 12:25

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Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду снизились на 0,32% и 0,07% соответственно.
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