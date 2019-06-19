Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,07-0,32%ТАСС 12:25
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду снизились на 0,32% и 0,07% соответственно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Армия и оружие
Украина нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:41
Наука
Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени
Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено в 06:11
Кино
Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры
Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Обновлено в 15:47
Общество
Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад
Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Наука
Алюминий защитит квантовые компьютеры
Международный исследовательский коллектив, состоящий из ученых НИТУ «МИСиС» и Технологического института Карлсруэ (Германия) нашел сравнительно простой способ защитить сверхпроводящие кубиты от шума.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым
Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.
Обновлено в 19:33
Кино
В Москве устроят спецпоказ фильма Балагова «Дылда»
В Москве 20 июня, в день выхода в прокат фильма режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда», состоится спецпоказ картины, в рамках которого будет организована встреча с ее автором.
Обновлено в 09:14
Технологии
В России рекордно растет мобильный интернет-трафик
Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами, за первый квартал 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем в 2018 году,- чуть более 3,3 млрд Гб, сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.
Обновлено в 18:20
Транспорт
В Москве начали строить станцию метро «Университет дружбы народов»
Началось строительство станции метро "Университет дружбы народов" Коммунарской линии, говорится в сообщении на портале столичной мэрии.
Обновлено в 09:33
Гаджеты
Xiaomi Mi Max 4 не увидит свет. Xiaomi отказалась от данной линейки
Другими словами: Xiaomi Mi Max 4 не увидит свет, так как Xiaomi отказалась от данной линейки.
Обновлено в 00:11
Гаджеты
Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.
Обновлено в 14:56
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Политика
Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17
Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
Обновлено в 08:19
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира
В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.
Обновлено в 11:01
Кино
Хабенский снимется в фильме про любовный треугольник
Режиссер добавила, что два исполнителя главных ролей уже найдены - это Константин Хабенский и Виктория Исакова.
Обновлено в 04:33
Политика
Суд Киева принял иск против регистрации «новой церкви» Украины
Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск о незаконности регистрации «новой церкви» Украины.
Обновлено в 14:16
ЖКХ
Жильцы нижних этажей станут платить больше за отопление
Как рассказал член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, слова которого приводит «Парламентская газета», основная нагрузка ляжет на собственников квартир с первого по четвертый этаж.
Обновлено в 19:45
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Политика
В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17
19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Супруга Цекало отпраздновала 28-летие в кругу друзей
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин вчера отпраздновала 28-летие в кругу близких друзей.
Обновлено в 13:09
Технологии
YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу
Корпорация Google и руководство видеохостинга YouTube всерьез думают над тем, чтобы перенести весь детский контент в отельный продукт.
Обновлено в 19:01
Хоккей
Петтерссон выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ
Обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона — стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон.
Обновлено в 20:26
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22