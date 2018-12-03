Финансы Финансы Рынок российских акций завершил торги в небольшом плюсе Рынок акций РФ завершил торги в умеренном плюсе на фоне смешанных внешних сигналов: негатива на мировых фондовых рынках и дорожающей нефти.

Финансы Финансы Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.

Финансы Финансы Россияне достигли исторического максимума по долгам В докладе Всемирного банка об экономике РФ говорится, что совокупный объем задолженности россиян по кредитам достиг исторического максимума.

Финансы Финансы Объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1% Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

Финансы Финансы Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии Инвесторы обратили на это внимание потому, что такая ситуация на долговом рынке может предшествовать экономической рецессии.

Финансы Финансы Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.

Финансы Финансы Внешний фон складывается для рубля благоприятно На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно.

Финансы Финансы Еврогруппа рекомендовала Италии скорректировать бюджет 2019 года Напомним, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП.

Финансы Финансы Казначейство РФ вышло с первой сделкой «валютный своп» на 50 млрд р Федеральное казначейство РФ в текущем году проведет две-три пробные сделки "валютный своп", предлагая банкам рубли под залог долларов, говорил замглавы ведомства Станислав Прокофьев .

Финансы Финансы Австралийский ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне Резервный банк Австралии (РБА, Центробанк страны) по итогам заседания во вторник не стал менять ключевую процентную ставку, оставив ее значение на рекордно низком уровне в 1,5%.

Финансы Финансы Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.

Финансы Финансы ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте: у компании сменилась стратегия, не исключен делистинг ВТБ, в этом году ставший акционером ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, в будущем не исключает делистинга компании, перепродавать свою долю пока не планирует, рассказал в кулуарах форума "Россия зовет!" первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев.

Финансы Финансы Убытки майнеров стали конкурировать с убытками спекулянтов Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.

Финансы Финансы Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25% "Следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4 процентов к концу 2020 года", - прокомментировал глава Национального Банка Казахстана.