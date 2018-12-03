Финансы
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру10:50
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 10:46
Финансы
Россияне достигли исторического максимума по долгам
В докладе Всемирного банка об экономике РФ говорится, что совокупный объем задолженности россиян по кредитам достиг исторического максимума.
Обновлено в 10:22
Финансы
Сегодня ожидается коррекция в ряде перекупленных накануне бумаг
Доходность американских 10-летних казначейских облигаций накануне опустилась до 3-х месячного минимума.
Обновлено в 11:35
Финансы
Объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1%
Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.
Обновлено в 11:14
Финансы
Минфин увеличит предложение на аукционах ОФЗ до 25 млрд рублей
На прошлой неделе Минфин сократил предложение на аукционах до 10 млрд руб.
Обновлено в 09:07
Финансы
Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии
Инвесторы обратили на это внимание потому, что такая ситуация на долговом рынке может предшествовать экономической рецессии.
Обновлено в 11:47
Финансы
Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд
Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:19
Финансы
Еврогруппа рекомендовала Италии скорректировать бюджет 2019 года
Напомним, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП.
Обновлено в 05:18
Финансы
Австралийский ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
Резервный банк Австралии (РБА, Центробанк страны) по итогам заседания во вторник не стал менять ключевую процентную ставку, оставив ее значение на рекордно низком уровне в 1,5%.
Обновлено в 05:27
Финансы
Казначейство РФ вышло с первой сделкой «валютный своп» на 50 млрд р
Федеральное казначейство РФ в текущем году проведет две-три пробные сделки "валютный своп", предлагая банкам рубли под залог долларов, говорил замглавы ведомства Станислав Прокофьев .
Обновлено в 09:52
Финансы
Госдолг Карелии снизился на треть с начала года
На 1 декабря объем государственного долга Карелии уменьшился до 17 миллиардов 235 миллионов рублей, сообщили во вторник в региональном Минфине.
Обновлено в 06:43
Финансы
Покупатели дорогих новостроек стали чаще привлекать ипотеку
Покупатели на рынке премиальных и элитных новостроек Москвы, по данным Urbanus.ru, стали в полтора раза чаще обращаться к заемным средствам, чем год назад.
Обновлено в 13:04
Финансы
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.
Обновлено в 04:04
Финансы
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте: у компании сменилась стратегия, не исключен делистинг ВТБ, в этом году ставший акционером ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, в будущем не исключает делистинга компании, перепродавать свою долю пока не планирует, рассказал в кулуарах форума "Россия зовет!" первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев.
Обновлено в 03:34
Финансы
Убытки майнеров стали конкурировать с убытками спекулянтов
Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.
Обновлено в 07:30