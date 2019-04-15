Финансы
Индексы РФ завершили торги в минусеБанки.ру 15 апреля в 11:57
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и о позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Польского консула выдворили из Иркутска
Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»
Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Хоккей
Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019
К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Обновлено в 03:34
Политика
Климкин назвал деградацией поддержку Сталина в России
Глава МИД Украины Павел Климкин в статье для издания «Историческая правда» резко раскритиковал результаты опроса среди россиян об отношении к роли Иосифа Сталина в истории страны.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Спорт
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Музыка
Алла Пугачёва выступит в Кремлёвском дворце в честь юбилея
На радость поклонникам юбилей артистка отметит в Кремлёвском дворце.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Медведев отчитается о работе правительства за 2018 год
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев озвучит сегодня перед депутатами Государственной думы РФ отчет о работе правительства за прошлый год.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Приморье на трассе нашли коробку с гималайским медвежонком
Обновлено вчера в 22:20
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
Обновлено в 02:20
Политика
Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента
Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
В центре Гая сняли на видео привязанного к дереву медведя
16 апреля неподалёку от ЦДТ «Радуга» прохожие заметили привязанного к дереву бурого медведя.
Обновлено в 03:25
Происшествия
ФСБ изъяла 37 единиц незаконного оружия у жителя Екатеринбурга
Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность екатеринбуржца, организовавшего нелегальную мастерскую по производству огнестрельного оружия для последующей перепродажи.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Лиза Пескова вступилась за «серьезного не по возрасту» брата
Лиза Пескова сразу встала на защиту своего брата.
Обновлено в 03:52
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Не знаю, почему Коутинью так отпраздновал гол»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что не знает, почему Филиппе Коутинью так необычно отпраздновал гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:39
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".
Обновлено в 01:41
Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Общество
Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности
Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.
Обновлено в 03:01
Технологии
РАН разработает систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук займется разработкой системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов поисковиками, прокси- и VPN-сервисами.
Обновлено в 03:18