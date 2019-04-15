Индексы РФ завершили торги в минусеБанки.ру 15 апреля в 11:57

Происшествия СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».

Общество Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85 Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.

Политика Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и о позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.

Политика Польского консула выдворили из Иркутска Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.

Экономика «Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря» Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.

Хоккей Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019 К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

Политика Климкин назвал деградацией поддержку Сталина в России Глава МИД Украины Павел Климкин в статье для издания «Историческая правда» резко раскритиковал результаты опроса среди россиян об отношении к роли Иосифа Сталина в истории страны.

Происшествия Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.

Спорт Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Политика NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.

Футбол Ювентус — Аякс 1:2 Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Политика Медведев отчитается о работе правительства за 2018 год Российский премьер-министр Дмитрий Медведев озвучит сегодня перед депутатами Государственной думы РФ отчет о работе правительства за прошлый год.

Политика Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.

Футбол Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет» Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.

Происшествия В центре Гая сняли на видео привязанного к дереву медведя 16 апреля неподалёку от ЦДТ «Радуга» прохожие заметили привязанного к дереву бурого медведя.

Происшествия ФСБ изъяла 37 единиц незаконного оружия у жителя Екатеринбурга Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность екатеринбуржца, организовавшего нелегальную мастерскую по производству огнестрельного оружия для последующей перепродажи.

Футбол Эрнесто Вальверде: «Не знаю, почему Коутинью так отпраздновал гол» Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что не знает, почему Филиппе Коутинью так необычно отпраздновал гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Политика Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.

Общество Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.