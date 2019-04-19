Финансы

Индексы РФ завершили торги в минусеБанки.ру вчера в 11:55

Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Объем торгов на рынке акций РФ в пятницу стал минимальным с начала 2019 года

Интерфакс12:33

ОБЗОР – Рынок акций РФ изменился разнонаправленно по индексам на фоне выходных на Западе

ПРАЙМ14:27

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:39

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

Банки.ру12:10

Рынок акций РФ в пятницу консолидировался без нерезидентов, неделя завершилась в плюсе

Финмаркет12:48

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики

ТАСС12:04
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Политика

В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 11:06
Футбол

Роналду показал странный жест после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал странный жест после проигранного матча с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:07
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»

Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика

Байден объявит об участии в выборах президента США на следующей неделе

Бывший вице-президент США и член Демократической партии Джо Байден может объявить на следующей неделе о своем участии в президентской гонке в Соединенных Штатах в 2020 году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 17:18
Здоровье

Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор

Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
Обновлено в 03:51
Авто

Известна дата выхода нового Land Rover Defender

Совсем недавно сообщали, что обновленный внедорожник Land Rover Defender официально представят публике до конца нынешнего года.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Обнародован диагноз Дмитрия Быкова

Обновлено в 10:00
Политика

Россия расширила санкции против Украины

Новые санкции прежде всего включают в себя фактический запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также угля.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Путин поручил усилить группировку для борьбы с пожарами в Забайкалье

Президент России Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы МЧС РФ Евгения Зиничева о мерах, предпринимаемых для борьбы с природными пожарами в Забайкалье, глава государства поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы со стихией, а также обеспечить все меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:39
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Обновлено в 15:54
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами

По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз

Молодая супруга актера родила дочь. Теперь официально: Венсан Кассель и его 22-летняя супруга Тина Кунаки стали родителями.
Обновлено в 13:28
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Госдепа Майклом Помпео своего соперника на выборах Владимира Зеленского и «Приватбанк».
Обновлено в 17:28
Здоровье

В Сургуте зарегистрированы 5 случаев кори

Как сообщает «СТВ» со ссылкой на территориальное отделение Роспотребнадзора по Сургуту и Сургутскому району, на днях семья приехала в город из Казахстана.
Обновлено в 04:40
Политика

Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро

Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:23
Авто

УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Футбол

«Локомотив» обыграл ЦСКА в молодежном первенстве

"Локомотив" забил два безответных мяча ЦСКА в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги против.
Обновлено в 08:00
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Футбол

Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка

Обновлено в 03:28
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