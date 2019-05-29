Финансы
Индексы РФ завершили торги ростомБанки.ру 27 мая в 11:55
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Корректировка: Индекс Мосбиржи упал ниже исторического и психологически важного максимума
Интересантвчера в 12:26
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Экономика
Орешкин объяснил свои слова о невыплате пенсий ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о невыплате пенсий как одном из факторов высоких темпов экономического роста Китая, произнесенные им на Столыпинском форуме.
Обновлено в 04:30
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
2 место – LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross Внедорожная "Веста", как заявлено по паспорту, получила 203 миллиметра дорожного просвета, однако замеры "За рулем" снова показали меньше – 200 мм.
Обновлено в 00:53
Общество
Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике
Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.
Обновлено в 05:57
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе
Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти
В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Политика
Посольство требует освободить задержанного в Косово гражданина РФ
Посольство России в Белграде резко осудило полицейскую операцию самопровозглашенной республики Косово и потребовало освободить россиянина, а также привлечь к ответственности всех виновных в инциденте.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале
Обновлено вчера в 12:47
Авто
Лимитированная серия Renault Arkana получила новый цвет
Купе-кроссовер Renault Arkana лимитированной серии Edition One получил новый эксклюзивный цвет — коричневый Tenakuru.
Обновлено в 04:44
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Общество
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Здоровье
В Москве обсудили лечение детского врожденного порока сердца
Вопросы лечения детского врожденного порока сердца обсудили в Москве в ходе круглого стола в Общественной палате России, сообщает "ТВ Центр".
Обновлено в 05:13
Здоровье
В Красноярском крае людей возят в больницу на катафалках
В Красноярском крае катафалки стали выполнять функцию социальных такси по доставке престарелых пациентов в больницы, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Цветаева родила сына
Анастасия Цветаева сообщила поклонникам в соцсетях о том, что стала мамой. У актрисы и ее мужа, бизнесмена Надава Ольгана, родился мальчик.
Обновлено в 04:48
Общество
Чайка рассказал о проблемах в сфере капремонта
Генеральный прокурор России Юрий Чайка раскритиковал работу сферы капремонта.
Обновлено в 06:15
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем.
Обновлено в 05:18
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с экс-нападающим «ПСЖ» Кутателадзе
По информации «Чемпионата», московский «Спартак» договорился о переходе нападающего юношеской сборной Грузии Николоза Кутателадзе.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Лондоне арестовали три дорогостоящих объекта недвижимости
Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA, National Crime Agency).
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
«Реал» представит Азара 3 июня на «Сантьяго Бернабеу»
Если не случится чего-то непредвиденного, мадридский клуб представит 28-летнего хавбека на «Сантьяго Бернабеу» 3 июня, в понедельник.
Обновлено в 06:10