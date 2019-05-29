Финансы

Индексы РФ завершили торги ростомБанки.ру 27 мая в 11:55

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Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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