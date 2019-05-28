Финансы
Индексы РФ завершили торги в минусеБанки.ру вчера в 11:57
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Корректировка: Индекс Мосбиржи упал ниже исторического и психологически важного максимума
Интересантвчера в 12:26
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Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.
Обновлено в 00:39
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
Игры
Слухи: Borderlands 2 скоро получит DLC о Лилит, связывающее игру с третьей частью
Анонимный источник поделился с порталом PlayStation LifeStyle информацией о том, что в ближайшие недели Borderlands 2 получит неожиданное DLC.
Обновлено в 01:31
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено вчера в 09:05
Кино
«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков
Фантастический фильм "Годзилла 2: Король монстров", созданный студиями Legendary Pictures и Warner Bros. получил рейтинг "гнилой" в системе агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации за загрязнение «Дружбы»
Несколькими днями позже глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании и аресте четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе».
Обновлено в 03:36
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Здоровье
Правила обязательного медицинского страхования изменились в РФ
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / В РФ вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 05:51
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Обновлено в 02:40
Политика
Волкер: США не признают паспорта РФ, выданные на Донбассе и в Крыму
Курт Волкер, спецпредставитель США по вопросам Украины, заявил, что Штаты не будут признавать паспорта РФ, которые выдадут жителям Донбасса.
Обновлено в 02:44
Общество
Москвичей предупредили о торнадо и смерчах после жары
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия
В Кирове врач и фельдшер ограбили пациенток
В Кирове расследуют уголовное дело в отношении врача-терапевта и фельдшера скорой помощи.
Обновлено в 01:30
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено 27 мая в 19:59
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет
Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Экономика
Многодетные семьи получат дополнительные выплаты на ипотеку
Обновлено вчера в 07:34
Общество
Второй уровень погодной опасности объявлен в Карелии
Более расширенный прогноз представлен в паблике «Погода в Петрозаводске и Карелии»: 29 мая по югу Карелии, в том числе и по Петрозаводску объявлен 2 уровень опасности из трех, связанный с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквалистым ветром.
Обновлено в 02:58
Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Политика
Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»
Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", чистая нефть поступит в 18:00 по местному времени - "Транснефть".
Обновлено в 03:22
Общество
В России может появиться «отцовский капитал»
В России предложили ввести "отцовский капитал" после рождения третьего ребенка.
Обновлено в 03:09
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия
На шахте в Львовской области при обрушении породы погиб горняк
Шахтер погиб в результате обрушения породы на шахте "Лесная" (Львовско-Волынский угольный бассейн) государственного украинского предприятия "Львовуголь".
Обновлено в 02:19