Финансы

Индексы РФ завершили торги в минусеБанки.ру вчера в 11:57

3 фото
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рынок снижается вслед за нефтью

Finam.Ru03:15

Рынок акций РФ снижается вслед за нефтью и рублем

ПРАЙМ03:14

Индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2600 пунктов

РБКвчера в 12:20

Корректировка: Индекс Мосбиржи упал ниже исторического и психологически важного максимума

Интересантвчера в 12:26

Российские фондовые индексы завершили торги вторника в минусе

Росбалтвчера в 12:10

Индексы РФ завершили торги в минусе

Банки.рувчера в 11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Театры

Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора

Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 03:45
Политика

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Политика

В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии

В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Обновлено в 04:20
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Политика

Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера Совфеда

Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.
Обновлено в 04:59
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика

Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

У Олега Меньшикова отбирают квартиру

Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Авто

Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа

Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Экономика

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

В конце прошлого года было заявлено, что из-за роста цен на керосин, авиаперелеты по зарубежным направлениям подорожают на 25 процентов, на внутренних рейсах — на 5-21 процент.
Обновлено в 04:36
Здоровье

Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения

Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Политика

Зеленский рассказал о миротворческом будущем украинских военных

Обновлено в 04:18
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:18
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС, открывающийся в Нур-Султане

Обновлено в 01:50
Происшествия

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Происшествия

Московские следователи вернули матери сына, похищенного в 2015 году

Московские следователи нашли и вернули матери ее малолетнего сына, похищенного в 2015 году.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности

Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»

Обновлено вчера в 15:43
Финансы

Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии

Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:22
Технологии

Основатель Huawei предложил платить студентам НГУ больше, чем в Google

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что намерен предлагать выпускникам Новосибирского государственного университета зарплаты выше, чем крупнейший американский IT-гигант Google.
Обновлено вчера в 23:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное