Финансы

Индексы РФ завершили торги в «красной зоне»Банки.ру вчера в 12:35

Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ в начале торгов слегка снижается по индексам

ПРАЙМвчера в 03:32

Российский рынок акций снизился после решения США повысить пошлины для Китая

Ведомостивчера в 09:52

Рубль подешевел после решения США повысить пошлины для Китая

Агентство Телеграфвчера в 10:43

Индексы РФ завершили торги в «красной зоне»

Банки.рувчера в 12:35
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Происшествия

В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники

Обновлено в 13:33
Происшествия

В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем

При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.
Обновлено в 14:47
Политика

Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н»

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.
Обновлено в 14:35
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено в 13:42
Происшествия

«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов на Sukhoi Superjet 100

Обновлено вчера в 08:33
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 01:24
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Обновлено в 10:44
Здоровье

Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины

Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером

«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Обновлено в 10:41
Общество

В Москве стартовал международный мотопробег

В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова вышла замуж

Обновлено в 14:00
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Отдых в Крыму стал модным среди украинцев

Обновлено в 04:47
Футбол

«Шахтёр» разобрался с «Александрией», сделав шаг к чемпионству

Голы Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса позволили "горнякам" обыграть "Александрию" со счетом 2:1, все мячи были забиты после розыгрышей угловых.
Обновлено в 14:42
Экономика

Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на Украине

На июль 2019 года на Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка электроэнергии.
Обновлено в 14:28
Экономика

Самолётов станет меньше: Минфин режет крылья российской авиации

Очередную острую ноту внёс Минфин: на совещании рабочей группы по стабилизации цен на авиационное топливо представители ведомства заявили, что российским перевозчикам стоит сократить численность своих авиапарков и провести их унификацию.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Гаджеты

Fujifilm создает замену для камеры премиум-класса X100F

Компания Fujifilm готовит к выпуску новую компактную камеру.
Обновлено в 14:51
Общество

Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой

Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В ДРК пять человек погибли при обрушении стены церкви

Стена церкви обрушилась на дом, где жила семья в городе Букаву на востоке Демократической республики Конго: погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает портал Actualite со ссылкой на представителя местного гражданского общества.
Обновлено в 14:59
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:26
Здоровье

Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин

Эксперты предупредили об опасности для здоровья некоторых продуктов. Они определили самые вредные из них для мужчин и для женщин.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
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