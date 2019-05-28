Финансы
Индексы РФ завершили торги ростомБанки.ру вчера в 11:55
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Обновлено в 11:01
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено в 18:15
Общество
Температура выше нормы ожидается по всей России летом
Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Обновлено в 11:36
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Происшествия
СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35
Власти США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Обновлено в 20:45
Политика
Президент Казахстана наградил Путина орденом имени Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник распорядился наградить своего российского коллегу Владимира Путина орденом имени первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 07:18
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала
Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.
Обновлено в 22:13
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Авто
Honda CR-V скоро сменит название и дизайн
Обновлено в 12:20
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Религия
Русская православная церковь возведет храм в Вестеросе
«Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки», — сказал Волков, его слова приводит «РИА Новости».
Обновлено в 10:44
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Экономика
В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group
По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.
Обновлено в 11:21
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес
Лошадь укусила Джессику Честейн за грудь
Актрису Джессику Честейн на улице укусила лошадь. Девушка опубликовала видеозапись инцидента в Instagram.
Обновлено в 04:23
Экономика
Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
Советник министра обороны Андрей Ильницкий в эфире телеканала "Звезда" рассказал, какие меры будут предпринимать Соединенные Штаты для дестабилизации России.
Обновлено в 22:22
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортные вина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о запрете закупки импортных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:59
Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Лидер Косова рассказал о задержании россиянина
28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).
Обновлено в 07:35
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
Советские большие противолодочные корабли станут ударными
Модернизированные большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 «Удалой» поступят в Военно-морской флот России до конца 2019 года.
Обновлено в 13:00
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Происшествия
Студента, пробравшегося в резиденцию Трампа, оштрафовали на $25 тысяч
Инцидент произошел в ноябре 2018 года: студент Висконсинского университета Марк Слэттери Линдблом незаконно пробрался на территорию резиденции Мар-а-Лаго через туннель и был обнаружен сотрудниками Секретной службы.
Обновлено в 22:59