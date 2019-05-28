Индексы РФ завершили торги ростомБанки.ру 27 мая в 11:55

Космос NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.

Политика Прокуратура не усмотрела экстремизма в книге Быкова о генерале Власове Генеральная прокуратура в лице своего руководителя Юрии Чайки отказалась возбуждать уголовное дело в отношении литератора и общественного деятеля Дмитрия Быкова из-за его еще не написанной книги о генерале Власове, перешедшего в годы Второй мировой войны на сторону немецко-фашистских войск.

Футбол Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.

Политика Бутину перевели в тюрьму в штате Флорида Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на тюремный срок за деятельность, якобы угрожающую нацбезопасности Соединенных Штатов, переведена в тюрьму американского города Таллахасси в штате Флорида, сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.

Экономика Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Политика Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.

Политика Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

Политика Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.

Происшествия В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора 48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.

Общество ФАС возбудила дело против «Почты России» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против "Почты России" за запрет оплаты пересылки почтовых уведомлений почтовыми марками, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.

Происшествия Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Шоу-бизнес Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.

Происшествия Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.

Здоровье В России изменились правила лечения в поликлиниках Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу сегодня, 28 мая.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Экономика Счетная палата не выявила нарушений в Роскосмосе в 2018 году В отчете Счетной палаты сообщалось, что в 2017 году ведомство выявило 151 факт нарушений в работе Роскосмоса на общую сумму 785,5 млрд рублей.

Общество В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.

Авто Представлен обновленный кроссовер BMW X1 Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.