Финансы

Индексы РФ завершили торги ростомБанки.ру 27 мая в 11:55

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Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
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