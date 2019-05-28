Финансы
Индексы РФ завершили торги ростомБанки.ру 27 мая в 11:55
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Корректировка: Индекс Мосбиржи упал ниже исторического и психологически важного максимума
Интересантвчера в 12:26
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Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
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Слуцкий проиграл Адвокату: «Витесс» пропустил «Утрехт» в Лигу Европы
Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Утрехт» завоевал путёвку в Лигу Европы, а «Витесс» остался без еврокубков на сезон 2019/20.
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Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
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29 мая Роман Амбарцумян представит свою новую книгу
Главный герой — странник Виндж, наделенный особыми возможностями, — в поисках новых игр попадает к 12 Большим Игрокам, которые создают расы и ставят на кон энергию их душ.
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В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер
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Роскачество обнаружило в фарше патогенные бактерии и антибиотики
«В фарше торговых марок "Мясницкий ряд" (Московская область) и "Мясновъ" (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) – патогенный для человека вид бактерий, вызывает у людей пищевое заболевание – листериоз», – сообщают эксперты.
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Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды
Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 04:46
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Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
«Челси» и «Реал» согласовали трансфер Азара
По сообщению The Sun, лондонский «Челси» и мадридский «Реал» согласовали трансфер бельгийского футболиста английского клуба Эдена Азара.
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Курение, язва и страх располнеть: почему Александр Абдулов проиграл борьбу с раком
Всенародную любовь Александру Абдулову принес кинематограф. Любой картине, в которой снимался талантливый актер, был гарантирован успех.
Обновлено в 01:00
Авто
Электрокар Honda e получит камеры вместо боковых зеркал
Новая разработка японских инженеров получила название Side Camera Mirror System и состоит из самих камер и два 6-дюймовых дисплеев, расположившихся по краям приборной панели.
Обновлено вчера в 05:03
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:26
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
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Москвичей предупредили о торнадо и смерчах после жары
Обновлено вчера в 02:15
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Экономика
Проект строительства Ленского моста набирает обороты
Есть положительное заключение Минэкономразвития России о том, что проект строительства Ленского моста экономически очень интересен и может быть включен в Комплексную программу модернизации транспортной инфраструктуры страны до 2024 года, то есть в ближайшее время.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие
Стало известно число заказанных истребителей Су-35С
Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:04
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что не считает нужным вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Пьяный украинский депутат устроил скандал в прямом эфире
Народного украинского депутата Игоря Мосийчука заподозрили в появлении в нетрезвом состоянии в прямом эфире.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
На фото попал новый электрический Mini Cooper S E без камуфляжа
Впервые на фото попал новый электрический Mini Cooper S E без камуфляжа.
Обновлено в 00:43
Технологии
Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями
Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.
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Кино
Известна дата выхода финальной серии сериала «Чернобыль» от HBO: кадры нового трейлера
Обновлено в 01:05
Футбол
«Милан» может продать Доннарумму из-за проблем с ФФП
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Football Italia.
Обновлено вчера в 22:45
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
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