Финансы

Индексы РФ завершили торги ростомБанки.ру вчера в 11:55

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Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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