Финансы
Индексы РФ завершили торги ростомБанки.ру вчера в 11:55
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Россия вооружила Таджикистан на 122 млн долларов
За последние пять лет Россия передала вооруженным силам Таджикистана оружие и военную технику на сумму 122 млн долларов.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям
Как сообщало ИА REGNUM, на пост вице-премьера Билал Омаров был назначен в ноябре 2015 года.
Обновлено в 14:19
Общество
Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
Обновлено в 11:46
Общество
Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах
Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:47
Политика
Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате»
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием ФРГ, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия.
Обновлено в 16:58
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Хоккей
Игорь Никитин получил награду как лучший тренер КХЛ
Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги признан наставник московского ЦСКА Игорь Никитин.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Джанабаева в сапогах-казаках и коротком платье пожаловалась на жару в Москве
Певица опубликовала фотографию, на которой она предстала в коротком летнем черном платье и сапогах-казаках в цвет.
Обновлено в 14:42
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Игры
Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22
Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Игры
В Epic Games Store стартовали предзаказы Journey — игра выйдет 6 июня
Сегодня в Epic Games Store, где игра будет временным эксклюзивом платформы, стартовали предзаказы адвенчуры Дженовы Чена.
Обновлено в 14:29
Экология
The Unearthed (Великобритания): разрушительные природные пожары в России (Unearthed)
Как проводились расчеты Ежегодно из-за природных пожаров Россия теряет в среднем 2 миллиона гектаров леса.
Обновлено в 11:42
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы
Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала себя в образе Зины из магазина
Что же касается ее самой, то ей досталась роль Зины из магазина. Какая из нее продавец знаменитость решила показать на фото в Инстаграм.
Обновлено в 14:09
Общество
Россияне стали чаще экономить на путешествиях и еде
Выяснилось, что больше всего россияне стали экономить на путешествиях. Так, отказались от поездок 29 % респондентов.
Обновлено в 01:17