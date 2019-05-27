Финансы

Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленноБанки.ру вчера в 03:03

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Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно

Банки.рувчера в 03:03

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалт27 мая в 12:12
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