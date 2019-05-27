Финансы
Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленноБанки.ру вчера в 03:03
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
Обновлено в 05:00
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
Транспорт
Госдума выступила против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД
С предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, выступила Госавтоинспекция России.
Обновлено в 05:04
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский выложил у себя в инстаграме селфи с шаурмой и рекомендовал политикам не пренебрегать этим блюдом.
Обновлено в 08:58
Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы в отеле
Необычную репетицию певица устроила прямо в отеле.
Обновлено в 05:05
Политика
Партия Саакашвили заявила о решении участвовать в выборах в Раду
Партия экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили "Движение новых сил" приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля.
Обновлено в 07:07
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Украинская певица объявила о создании «женской партии»
Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Зенит» упразднил должность президента
По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
Обновлено в 08:20
Политика
В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми
Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Жена Александра Цекало опубликовала семейное видео с ним
Дарина Эрвин — 37-летняя жена продюсера Александра Цекало — опубликовала в социальных сетях короткое видео с мужем.
Обновлено в 09:39
Общество
Россиянам посоветовали не рассказывать о своем отпуске в соцсетях
Специалисты Росгвардии рекомендуют россиянам не распространять информацию о предстоящих отпусках для предупреждения возможных преступлений.
Обновлено в 09:20
Футбол
Блаттер подаст суд на Инфантино
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сообщил о том, что подаст в суд на нынешнего руководителя организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 08:53
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции
В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
Обновлено в 08:14
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса
Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35
Обновлено вчера в 20:00
Наука
Jaguar Land Rover представил сенсорный руль-навигатор
Jaguar Land Rover (JLR) представил сенсорный руль-навигатор, способный подсказывать водителям путь по заданному маршруту, не отвлекая их от дороги.
Обновлено в 08:22
Футбол
Фанаты «Наполи» просят Сарри не уходить в «Ювентус»
Болельщики "Наполи" провели акцию против перехода бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри в стан принципиального соперника "Ювентуса".
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета
Обновлено в 08:20
Наука
Антропологи впервые застали шимпанзе за ловлей крабов
Ученые впервые увидели то, как шимпанзе целенаправленно спускаются к берегам рек и озер и систематически обыскивают их в поисках крабов и других беспозвоночных, спрятанных под песком, валунами или водой.
Обновлено в 05:53