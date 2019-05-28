Финансы
Индексы РФ завершили торги ростомБанки.ру 27 мая в 11:55
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Корректировка: Индекс Мосбиржи упал ниже исторического и психологически важного максимума
Интересантвчера в 12:26
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Футбол
OverDrive: Edward может стать игроком Winstrike
Игрок Natus Vincere Иоанн Edward Сухарев может перейти в состав Winstrike Team по CS:GO. Об этом сообщил инсайдер Алексей OverDrive Бирюков.
Обновлено в 03:50
Теннис
Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 06:53
Энергетика
В «Транснефти» отреагировали на слова Силуанова о «косяках»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал журналистам заявление главы Минфина России Антона Силуанова о «косяках» компании.
Обновлено в 08:03
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале»
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Дипломату сообщили, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией» и также указали на противоречие между его высказыванием и восприятием отношения между двумя странами как дружественных.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Общество
Из-за технических сбоев в некоторых школах Иванова не провели ЕГЭ
Другие источники информируют, что экзамен проведут завтра.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера
В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" актер рассказал, почему его отношения с певицей МакSим не сложились.
Обновлено в 07:17
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ
Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Происшествия
Подросток вышел из комы благодаря дезодоранту
Обновлено в 03:33
Музыка
Егор Крид рассказал о расставании с лейблом Black Star
Российский певец Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю об уходе из лейбла Black Star, в котором он проработал семь лет.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В Татарии перевернулся пассажирский автобус
В Набережных Челнах перевернулся пассажирский автобус.
Обновлено в 04:56
Политика
На Украине открыли дело по факту пропажи серверов
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Обновленный Skoda Superb оказался дешевле старого
Skoda Superb в комплектации Style тоже подешевел: цена на новинку - 739 900 крон (минус 45 тысяч от ценника старого Superb).
Обновлено в 07:11
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
«Прямая линия» с Путиным пройдет летом
Песков подчеркнул, что точная дата будет объявлена позже. Ранее Песков рассказал о переносе "прямой линии" с Путиным в 2019 году.
Обновлено в 03:51
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
Обновлено в 06:00
Транспорт
Иностранным авиакомпаниям разрешили разовые чартерные рейсы внутри РФ
Иностранные авиакомпании смогут выполнять разовые пассажирские и грузовые рейсы между российскими городами, свидетельствует постановление правительства от 24 мая, опубликованное на портале правовой информации.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая.
Обновлено в 06:33
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30