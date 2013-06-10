Финансы
Индексы РФ завершили торги ростомБанки.ру 12:16
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".
Обновлено в 19:51
Авто
Компания Subaru анонсировала новый Subaru Outback
Автобренд Subaru показал первое изображение модели Subaru Outback следующего поколения, чей дебют запланирован в рамках автосалона в Нью-Йорке через неделю.
Обновлено в 12:12
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:59
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Общество
Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Здоровье
В России могут запретить рекламу детских молочных смесей
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить рекламу детских смесей для замены грудного вскармливания.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Политика
США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»
В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 18:34
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика
Депутат Алимова отказалась удалять матерный пост
Обновлено в 07:11
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
Обновлено в 18:01
Наука
Схожие генетические черты обнаружили у неандертальцев и мамонтов
Кислев и Баркай полагают, что мамонты и неандертальцы стали похожи друг на друга, так как обитали рядом и приобрели похожие черты под воздействием одинаковой окружающей среды, отмечает сайт kp.ru.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Кино
«Союзмультфильм» выпустит полнометражку о Суворове
Студия "Союзмультфильм" выпустит полнометражную ленту "Суворов", пишет ТАСС. Работы планируют завершить к концу 2019 года.
Обновлено в 18:06
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Теннис
Хромачева проиграла в первом круге турнира в Боготе
Обновлено в 14:31
Общество
Стало известно о сбое в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались в Twitter на сбой в работе сервиса. Приложение банка выдает ошибку выполнения операции.
Обновлено в 06:00
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Звезда телешоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян учится на юриста
Оказалось, что известная модель Ким Кардашьян сыграла ключевую роль в освобождении 63-летней Элис Мари Джонсон.
Обновлено в 18:40