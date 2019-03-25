Финансы

Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт вчера в 03:32

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник слабым снижением основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,05% к предыдущему закрытию и составил 2496,27 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,09% до 1227,20 пункта.
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На рынках вновь осторожный оптимизм

Finam.Ruвчера в 12:57

Индекс Мосбиржи вырос по итогам торгов на 0,6%, РТС - на 0,13%

ТАССвчера в 12:05

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.рувчера в 12:09

Российские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсе

Росбалтвчера в 12:10

Рынок акций РФ вырос вместе с зарубежными площадками

ПРАЙМвчера в 12:51

Рынок акций РФ превысил 2500п по индексу МосБиржи

Интерфаксвчера в 04:48

Рубль вернулся к росту

Ведомости25 марта в 07:43
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Политика

В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо

Обновлено в 00:21
Экономика

Первый в РФ инкубатор для креветок появится в Крыму

Резидент свободной экономической зоны Крыма компания "Крым-Агро" в мае откроет первый в России комплекс полного цикла по выращиванию мальков креветки.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

В Индии началось серийное производство ракет «Брамос»

Сборка первых серийных крылатых авиационных ракет "Брамос" началась в марте, сообщил РИА Новости в среду управляющий содиректор российско-индийской компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
Обновлено в 02:31
Экономика

«Газпром» внесет в уставный капитал «Газпром энергохолдинга» 6,4 млрд рублей

Совет директоров "Газпрома" принял решение внести в уставный капитал "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) дополнительные 6,372 млрд рублей, говорится в сообщении газовой компании.
Обновлено в 02:19
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика

Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

Как устроен консорциум 100% доли ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс" принадлежит ООО "Кьюэсар Инвестментс", в котором структура владения выглядит следующим образом: банк ВТБ является бенефициаром 14,75% (оформлено через три компании, в которых банк является владельцем); инвестиционная Marathon Group — доля косвенного владения через кипрские офшоры в ООО — 23,53%.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 02:20
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки

В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия тайно обсудили крушение MH17

Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.
Обновлено в 02:57
Политика

Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Возле Кремля похитили кабель правительственной связи

Неизвестные похитили фрагмент кабеля правительственной связи из коллектора, расположенного рядом с московским Кремлем, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

Череп человека нашли в подвале театра в Москве

Обновлено в 02:56
Здоровье

Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат

Врачи, которые недавно высмеяли свою низкую зарплату, увольняются из-за безденежья и риска попасть за решётку.
Обновлено в 02:37
Финансы

Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку

За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.
Обновлено в 01:31
Транспорт

Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов

К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Политика

Ляшко выступил в защиту русского языка на Украине

Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:37
Наука

Ученые придумали беспохмельный алкоголь

Обновлено вчера в 23:19
Хоккей

Овечкин забросил 49-ю шайбу в чемпионате и помог «Вашингтону» победить

Обновлено в 02:34
Экономика

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Протестующие в Ингушетии потребовали отставки главы республики

Местные жители выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки.
Обновлено в 00:37
Общество

В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок

В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
Обновлено в 01:27
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.
Обновлено в 02:31
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО

Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
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