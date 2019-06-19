Финансы
Индексы РФ завершили торги разнонаправленноБанки.ру 11:55
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи понизился на 0,09% и составил 2 759,12 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,14% — до отметки 1 361,14.
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Авто
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Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами, за первый квартал 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем в 2018 году,- чуть более 3,3 млрд Гб, сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.
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