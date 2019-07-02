Финансы
Индексы РФ торгуются без единой динамикиПРАЙМ вчера в 03:15
Рынок акций РФ после инерционного роста с утра перешел к стабилизации. Обновление накануне индексом Мосбиржи исторических максимумов и пятилетних — индексом РТС — сменилось спокойными торгами.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:09, Вашингтон
Игры
Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.
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Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Финансы
Рубль падает к доллару и евро во вторник
В свою очередь, евро во вторник на открытии стал дороже на 23 копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,29 рубля.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.
Обновлено в 03:20
Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
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Дмитрий Полоз покинул расположение «Ростова»
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Зеленский назвал всех крымчан украинцами
Зеленский считает, что крымчане не должны терять связь с Украиной, и что сейчас жителям Крыма "страшно", поскольку "их пытаются запутать в вопросе, кто они", выдавая российские паспорта.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика
Трамп прокомментировал превышение Ираном уровня запасов урана
Президент США Дональд Трамп прокомментировал превышения Ираном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана.
Обновлено в 02:38
Политика
Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде
В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
ЦИК Украины может пересмотреть регистрацию Клюева и Шария
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины может пересмотреть свое решение о регистрации экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной рады.
Обновлено в 03:06
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Политика
Украина согласилась провести обмен пленными в Донбассе
Украина соглашается на проведение обмена пленными в Донбассе в формате "все установленные на всех установленных".
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Журналист попросил СК проверить Навального и Волкова на мошенничество
Соколов обратился с заявлением в СК с просьбой проверить Навального и Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 03:15
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.
Обновлено в 02:33
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Кино
Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет
Обновлено в 01:34