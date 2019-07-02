Финансы

Индексы РФ торгуются без единой динамикиПРАЙМ вчера в 03:15

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Рынок акций РФ после инерционного роста с утра перешел к стабилизации. Обновление накануне индексом Мосбиржи исторических максимумов и пятилетних — индексом РТС — сменилось спокойными торгами.
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