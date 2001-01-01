Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,4-0,7%ТАСС вчера в 12:36
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника и составил 64,88 рубля, курс евро укрепился на 0,12%, до 73,16 рубля.
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Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
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Кино
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Обновлено в 16:08
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Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Наука
В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона
В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено вчера в 02:36
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
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Обновлено в 12:41
Авто
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Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
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Транспорт
Как изменится Улан-Удэ с появлением нового моста?
Согласно проектному решению, пропускная способность моста составит 18 тысяч автомобилей в час.
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Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии
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Обновлено в 17:43
Политика
WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
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Яна Поплавская строит «дом Красной шапочки»
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Руководитель пограничной службы США подал в отставку
Исполняющий обязанности главы пограничной службы США Рональд Вителло подал в отставку, сообщает газета The Daily Beast.
Обновлено в 19:47